monobank запустив сервіс «Термінал у смартфоні» для iPhone — Finance.ua
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monobank запустив сервіс «Термінал у смартфоні» для iPhone

Особисті фінанси
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Відтепер бізнес-користувачі monobank можуть приймати безконтактні платежі на iPhone без використання окремого платіжного термінала. Сервіс «Термінал у смартфоні», який раніше працював лише на Android, став доступним і для пристроїв з iOS.
Про це повідомив співзасновник необанку Олег Гороховський.
За його словами, рішення дозволяє підприємцям значно заощаджувати, адже не потребує оренди або придбання додаткового обладнання. Для роботи достатньо лише смартфона.
«Я під час тестування встановив термінал на iPhone дружини, і тепер вона кожного ранку списує з мене гроші за сніданок. Хочу на неї накатати скаргу в АМКУ за використання монопольного становища і незаконне збагачення», — пожартував Гороховський.
Щоб скористатися новим функціоналом, достатньо завантажити додаток «Термінал by mono» з App Store.
monobank запустив сервіс «Термінал у смартфоні» для iPhone
Зазначимо, сервіс «Термінал у смартфоні» — це частина еквайрингової інфраструктури monobank, яка дозволяє бізнесам приймати безконтактні оплати картками, смартфонами чи годинниками напряму через свій телефон.
Раніше ми повідомляли, що monobank запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями. Ось як це працює.
До речі, засновник і власник групи ТАС Сергій Тігіпко заявляв, що розуміє, яка вартість проєкту mono, до якого входять ТОВ «Фінтех Бенд» та Універсал Банк. Тому в нинішніх умовах розглядає можливість продати лише незначну частку — до 10%, і лише у випадку, якщо знайдеться «дуже потужний» інвестор.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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