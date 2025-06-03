Тігіпко розповів про плани щодо продажу частки monobank — Finance.ua
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Тігіпко розповів про плани щодо продажу частки monobank

Фінтех і Картки
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Тігіпко розповів про плани щодо продажу частки monobank
Тігіпко розповів про плани щодо продажу частки monobank
Засновник і власник групи ТАС Сергій Тігіпко продовжує вкладати кошти у monobank — віртуальний банк на базі Універсал Банку, що входить до складу його бізнес-групи. За словами бізнесмена, проєкт зростає швидкими темпами, тому потребує регулярної фінансової підтримки.
Про це Тігіпко заявив на форумі Forbes Money в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Під час виступу він наголосив, що добре розуміє, скільки коштує вартість проєкту mono, до якого входять ТОВ «Фінтех Бенд» та Універсал Банк. Тому в нинішніх умовах розглядає можливість продати лише незначну частку — до 10%, і лише у випадку, якщо знайдеться «дуже потужний» інвестор.
«Це потрібно лише для того, щоб, коли ситуація зміниться, інвестиційний клімат покращиться, і з’явиться попит на фінансові активи — а це буде перший попит, який зацікавить інвесторів — ми могли б продати більшу частину», — пояснив він.
Тігіпко додав, що поки не отримував жодних пропозицій щодо купівлі частки в Універсал Банку. На його думку, жоден український інвестор не зможе собі дозволити таку угоду.
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Нагадаємо, у 2022 році співзасновник monobank Олег Гороховський заявляв, що продаж monobank за $1 млрд консорціуму інвесторів міг би вивести банк на IPO та збільшити його вартість до $3 млрд. Проте деякі акціонери monobank відмовилися від угоди. Серед потенційних покупців були інвестиційні компанії Goldman Sachs, Mubadala, Dragon Capital, а також холдинг LetterOne.
У 2023 році Гороховський вже заявляв, що не продасть monobank навіть за мільярд доларів. Але справжня ціна може бути встановлена лише після війни.
За матеріалами:
Finance.ua
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