Тігіпко розповів про плани щодо продажу частки monobank — Finance.ua

Тігіпко розповів про плани щодо продажу частки monobank Сьогодні 10:30 — Фінтех і Картки

Тігіпко розповів про плани щодо продажу частки monobank

Засновник і власник групи ТАС Сергій Тігіпко продовжує вкладати кошти у monobank — віртуальний банк на базі Універсал Банку, що входить до складу його бізнес-групи. За словами бізнесмена, проєкт зростає швидкими темпами, тому потребує регулярної фінансової підтримки.

Про це Тігіпко заявив на форумі Forbes Money в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

продати лише незначну частку — до 10%, і лише у випадку, якщо знайдеться «дуже потужний» інвестор. Під час виступу він наголосив, що добре розуміє, скільки коштує вартість проєкту mono, до якого входять ТОВ «Фінтех Бенд» та Універсал Банк . Тому в нинішніх умовах розглядає можливістьі лише у випадку, якщо знайдеться «дуже потужний» інвестор.

«Це потрібно лише для того, щоб, коли ситуація зміниться, інвестиційний клімат покращиться, і з’явиться попит на фінансові активи — а це буде перший попит, який зацікавить інвесторів — ми могли б продати більшу частину», — пояснив він.

Тігіпко додав, що поки не отримував жодних пропозицій щодо купівлі частки в Універсал Банку. На його думку, жоден український інвестор не зможе собі дозволити таку угоду.

Читайте також Що пропонує monobank для ФОПів

Нагадаємо, у 2022 році співзасновник monobank Олег Гороховський заявляв , що продаж monobank за $1 млрд консорціуму інвесторів міг би вивести банк на IPO та збільшити його вартість до $3 млрд. Проте деякі акціонери monobank відмовилися від угоди. Серед потенційних покупців були інвестиційні компанії Goldman Sachs, Mubadala, Dragon Capital, а також холдинг LetterOne.

У 2023 році Гороховський вже заявляв , що не продасть monobank навіть за мільярд доларів. Але справжня ціна може бути встановлена лише після війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.