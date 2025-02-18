Що пропонує monobank для ФОПів — Finance.ua

Що пропонує monobank для ФОПів
monobank почав масове відкриття рахунків ФОП лише 5 років тому — 2020 року, проте відразу запропонував своїм майбутнім клієнтам те, чого на той момент ні в кого не було: безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку. Можливо, це і стало причиною ажіотажу серед користувачів, лише за 2020−2021 рік у ньому відкрили рахунок понад 100 тис. ФОП.
Про це сказано в статті Finance.ua Умови банків для ФОП у 2025.
monobank завжди виступає за простоту та зручність. Тому його розробники вирішили не заморочуватись із вигадуванням різних тарифних планів для ФОП, а натомість зробили один для всіх, у якому майже все — безкоштовно.
Безготівкове поповнення рахунку ФОП — без комісії. Щодо поповнення готівкою, monobank співпрацює з мережею партнерів, через які є можливість вносити готівку без комісії:
- а́банк;
- Укргазбанк;
- Акордбанк;
- Універсалбанк;
- Укргазбанк;
- Укрпошта.
Крім того, є можливість цілодобового поповнення готівкою без комісії через мережі ПТКС Сiti24, Easypay та Укргазбанку, що дуже зручно і вигідно.
Також у monobank відсутня комісія на перекази на інші банки. Ті, кому доводиться це робити часто, зекономлять на оплаті послуг банку. Зняття готівки — зі стандартною комісією 0,9% для всіх ФОП.
Окрім того, у monobank відсутня комісія на перекази на інші банки, і ті, кому доводиться це робити часто, зекономлять на оплаті послуг банку. Зняття готівки — зі стандартною комісією 0,9% для всіх ФОП.
Серед додаткових сервісів, які monobank пропонує для ФОП, варто відмітити:
- інтернет-еквайринг, який дозволяє приймати платежі декількома способами;
- організація послуги «Покупка частинами», що дає змогу клієнтам monobank купляти у ФОП товар на вигідних умовах;
- сервіс для збору донатів Base;
- сервіс для власників кафе та ресторанів expirenza by mono;
- веб-кабінет для бухгалтера. Підприємець налаштовує в додатку доступ до своїх рахунків для бухгалтера, і той зможе підключатися через вебкабінет і отримувати всю потрібну інформацію для створення платежів (а також їх проведення, якщо ФОП надасть йому такі повноваження) і формування звітності. Відповідна довіреність оформлюється у додатку без візита до нотаріуса.
Взагалі monobank «заточений» на молодь і тих, хто хоче себе відчувати молодим — прогресивних людей, що швидко реагують на виклики сучасності.
Нагадаємо, у застосунку monobank додали функцію авторизації через Apple ID. Користувачі можуть скористатися новою функцією в останній версії застосунку. Тепер користувачі зможуть зв’язувати свій акаунт у застосунку з акаунтом Apple. Увімкнути авторизацію можна або під час входу в застосунок, або в його налаштуваннях.
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