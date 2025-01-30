У monobank додали новий спосіб авторизації: як увімкнути — Finance.ua
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У monobank додали новий спосіб авторизації: як увімкнути

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У застосунку monobank 30 січня додали функцію авторизації через Apple ID. Користувачі можуть скористатися новою функцією в останній версії застосунку.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Як увімкнути функцію

Відтепер користувачі зможуть зв’язувати свій акаунт у застосунку з акаунтом Apple. Увімкнути авторизацію можна або під час входу в застосунок, або в його налаштуваннях.
Після оновлення користувачі можуть входити у monobank без введення телефону.
У monobank додали новий спосіб авторизації: як увімкнути
Нагадаємо, нещодавно monobank інтегрував калькулятор безпосередньо у застосунок — у меню переказу коштів. Це означає, що всі необхідні розрахунки можна зробити одразу під час оплати або переказу — без потреби переключатися між додатками.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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