Гороховський не готовий продати monobank за мільярд доларів — Finance.ua
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Гороховський не готовий продати monobank за мільярд доларів

Фондовий ринок
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Гороховський не готовий продати monobank за мільярд доларів
Гороховський не готовий продати monobank за мільярд доларів
Співзасновник monobank Олег Гороховський не продасть його навіть за мільярд доларів. Але справжня ціна може бути встановлена лише після війни.
Про це він розповів в інтерв’ю «Економічній правді».
За словами Гороховського, складно відповісти, скільки зараз може коштувати українська компанія.
«Можу про себе сказати: зараз за мільярд доларів я б mono не продавав. Вважаю, що він коштує більше, ніж мільярд», — зазначив співзасновник monobank.

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Він додав, що коли Україна переможе і коли все нормалізується, тоді можна буде побачити реальну оцінку фінустанови.
Також Гороховський розповів про початкові інвестиції у monobank.
«Близько 5 мільйонів доларів коштувала розробка продукту і приблизно стільки ж потрібно було Universal Bank на запуск проекту», — наголосив він.

Довідка Finance.ua:

  • раніше співзасновник monobank Олег Гороховський казав, що продаж monobank за $1 млрд консорціуму інвесторів міг би вивести банк на IPO та збільшити його вартість до $3 млрд. Проте деякі акціонери monobank відмовилися від угоди;
  • monobank виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі. Офіційний запуск stereo відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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