monobank виходить на ринок Польщі. Гороховський розкрив деталі проєкту — Finance.ua

monobank виходить на ринок Польщі. Гороховський розкрив деталі проєкту Сьогодні 10:04 — Фондовий ринок

monobank виходить на ринок Польщі. Гороховський розкрив деталі проєкту

Проєкт monobank виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі. Офіційний запуск stereo відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.

Про це співзасновник monobank Олег Гороховський розповів в інтерв’ю ЕП

«Ми починаємо польську історію. І вважаємо, що це буде гарний приклад української експансії на Захід, тому що банківська справа називається користувачами в числі тих сильних переваг, які українці відчувають в Україні і яких їм не вистачає, коли вони перебувають у Європі», — розповів Гороховський.

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Раніше Сергій Тігіпко, власник Універсал банку, на базі якого працює проєкт monobank , вже розповідав про план проєкту заходити в Польщу, проте не розголошував жодних деталей.

Як пояснює Гороховський, зараз в Польщі знаходиться близько 3 мільйонів українців, яким monobank хоче зробити зручний коридор для переказів Польща — Україна, Україна — Польща.

«Але також хочемо дати дуже звичний для клієнтів сервіс, до котрого вони звикли. У нас плани зробити теж і нагороди, і ігри, і акції», — додав він та наголосив, що банк орієнтуватиметься на всіх користувачів, а не лише на українців.

Як відкрити рахунок

Для того, щоб відкрити рахунки, необхідно буде перебувати у Польщі і мати PESEL — аналог українського ІПН. Такі правила відкриття рахунків має банк-партнер у країні.

«Ми називаємося дуже оригінально у Польщі: stereo. Тобто тут ми mono, а там — stereo. І це дуже зручно», — розповів Гороховський.

Загалом банкінг матиме такий функціонал:

безкоштовний банківський рахунок;

віддалена реєстрація через «Дію»;

меню та підтримка українською;

безкоштовні перекази в Україну;

відсутність комісії за поповнення та зняття готівки;

безкоштовна віртуальна картка (фізична — до 25 злотих);

підтримка Apple та Google Pay.

Окрім звичайної версії stereo матиме окрему платну підписку «stereo+» із додатковими функціями та меншими комісіями. Вона коштуватиме 15 злотих на місяць. Це надає безкоштовний випуск фізичної картки (без підписки — 25 злотих), деякі платежі по IBAN будуть безкоштовними (без підписки — 5 злотих), відкриття рахунку в євро та можливість коментувати та реагувати на платежі, як у monobank.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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