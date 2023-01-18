monobank виходить на ринок Польщі. Гороховський розкрив деталі проєкту — Finance.ua
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monobank виходить на ринок Польщі. Гороховський розкрив деталі проєкту

Фондовий ринок
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monobank виходить на ринок Польщі. Гороховський розкрив деталі проєкту
monobank виходить на ринок Польщі. Гороховський розкрив деталі проєкту
Проєкт monobank виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі. Офіційний запуск stereo відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.
Про це співзасновник monobank Олег Гороховський розповів в інтерв’ю ЕП.
«Ми починаємо польську історію. І вважаємо, що це буде гарний приклад української експансії на Захід, тому що банківська справа називається користувачами в числі тих сильних переваг, які українці відчувають в Україні і яких їм не вистачає, коли вони перебувають у Європі», — розповів Гороховський.

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Раніше Сергій Тігіпко, власник Універсал банку, на базі якого працює проєкт monobank, вже розповідав про план проєкту заходити в Польщу, проте не розголошував жодних деталей.
Як пояснює Гороховський, зараз в Польщі знаходиться близько 3 мільйонів українців, яким monobank хоче зробити зручний коридор для переказів Польща — Україна, Україна — Польща.
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«Але також хочемо дати дуже звичний для клієнтів сервіс, до котрого вони звикли. У нас плани зробити теж і нагороди, і ігри, і акції», — додав він та наголосив, що банк орієнтуватиметься на всіх користувачів, а не лише на українців.

Як відкрити рахунок

Для того, щоб відкрити рахунки, необхідно буде перебувати у Польщі і мати PESEL — аналог українського ІПН. Такі правила відкриття рахунків має банк-партнер у країні.
«Ми називаємося дуже оригінально у Польщі: stereo. Тобто тут ми mono, а там — stereo. І це дуже зручно», — розповів Гороховський.

Загалом банкінг матиме такий функціонал:

  • безкоштовний банківський рахунок;
  • віддалена реєстрація через «Дію»;
  • меню та підтримка українською;
  • безкоштовні перекази в Україну;
  • відсутність комісії за поповнення та зняття готівки;
  • безкоштовна віртуальна картка (фізична — до 25 злотих);
  • підтримка Apple та Google Pay.
Окрім звичайної версії stereo матиме окрему платну підписку «stereo+» із додатковими функціями та меншими комісіями. Вона коштуватиме 15 злотих на місяць. Це надає безкоштовний випуск фізичної картки (без підписки — 25 злотих), деякі платежі по IBAN будуть безкоштовними (без підписки — 5 злотих), відкриття рахунку в євро та можливість коментувати та реагувати на платежі, як у monobank.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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