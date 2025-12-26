Кеш чи безготівка: як розраховуються за покупки в країнах Європи
В Україні безготівкові платежі давно стали нормою: навіть у невеликих містах більшість магазинів і сервісів працюють з терміналами, а оплата карткою чи смартфоном сприймається як базова опція. В єврозоні ж платіжні звички мають трохи інші тенденції.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Готівка в ЄС залишається важливою, але не головною
Як свідчать результати опитування Європейського центрального банку (ЄЦБ), 52% щоденних транзакцій у єврозоні оплачувалися готівкою. Водночас лише 22% опитаних назвали фізичні гроші своїм основним платіжним інструментом.
Найчастіше готівку використовували для дрібних покупок — на суму до 50 євро.
Понад половину споживачів єврозони (55%) заявили, що віддають перевагу безготівковим способам оплати — банківським карткам та іншим електронним платіжним інструментам. Ще 23% респондентів зазначили, що не мають чітких уподобань щодо формату оплати.
Як європейці здійснюють безготівкові платежі
Серед щоденних безготівкових транзакцій у єврозоні:
- 75% здійснювалися через POS-термінали у фізичних магазинах;
- 21% — онлайн;
- 4% — міжособистісні платежі, не пов’язані з оплатою товарів чи послуг.
Кредитні чи власні кошти
Комунальні послуги, страхування, інтернет і мобільний зв’язок, оренда житла, іпотека, кредити та навчання у більшості випадків оплачувалися з власних коштів. Кредитні гроші європейці використовували для регулярних платежів значно рідше.
Вік має значення, освіта — ні
Рівень освіти майже не впливав на частоту онлайн-платежів. Натомість ключовим фактором став вік:
- серед респондентів до 40 років частка щоденних онлайн-платежів становила 26%;
- серед людей віком 65 років і старше — лише 16%.
Криптовалюти: більше інвестицій, ніж платежів
Лише 9% опитаних у єврозоні повідомили, що володіють криптоактивами. Найчастіше їх використовували саме як інвестиційний інструмент — таку мету зазначили від 51% до 90% власників залежно від країни.
Для оплати товарів і послуг криптовалюти застосовували значно рідше — від 6% до 25%.
Детальніше про платіжні звички в різних країнах єврозони, а також у США читайте у статті за посиланням.
Поділитися новиною
Також за темою
Кеш чи безготівка: як розраховуються за покупки в країнах Європи
Міжнародні перекази без переплат — як обрати вигідний варіант
ChatGPT запускає річний підсумок для користувачів, подібний до Spotify Wrapped
Індія вивела рекордний для себе супутник на орбіту
IBAN, SEPA чи SWIFT: чим відрізняються міжнародні системи переказу грошей
Чому міжнародні перекази на свята обходяться дорожче