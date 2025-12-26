0 800 307 555
Кеш чи безготівка: як розраховуються за покупки в країнах Європи

Фінтех і Картки
В Україні безготівкові платежі давно стали нормою: навіть у невеликих містах більшість магазинів і сервісів працюють з терміналами, а оплата карткою чи смартфоном сприймається як базова опція. В єврозоні ж платіжні звички мають трохи інші тенденції.
Про це йдеться у статті Finance.ua.

Готівка в ЄС залишається важливою, але не головною

Як свідчать результати опитування Європейського центрального банку (ЄЦБ), 52% щоденних транзакцій у єврозоні оплачувалися готівкою. Водночас лише 22% опитаних назвали фізичні гроші своїм основним платіжним інструментом.
Найчастіше готівку використовували для дрібних покупок — на суму до 50 євро.
Понад половину споживачів єврозони (55%) заявили, що віддають перевагу безготівковим способам оплати — банківським карткам та іншим електронним платіжним інструментам. Ще 23% респондентів зазначили, що не мають чітких уподобань щодо формату оплати.

Як європейці здійснюють безготівкові платежі

Серед щоденних безготівкових транзакцій у єврозоні:
  • 75% здійснювалися через POS-термінали у фізичних магазинах;
  • 21% — онлайн;
  • 4% — міжособистісні платежі, не пов’язані з оплатою товарів чи послуг.

Кредитні чи власні кошти

Комунальні послуги, страхування, інтернет і мобільний зв’язок, оренда житла, іпотека, кредити та навчання у більшості випадків оплачувалися з власних коштів. Кредитні гроші європейці використовували для регулярних платежів значно рідше.
Вік має значення, освіта — ні

Рівень освіти майже не впливав на частоту онлайн-платежів. Натомість ключовим фактором став вік:
  • серед респондентів до 40 років частка щоденних онлайн-платежів становила 26%;
  • серед людей віком 65 років і старше — лише 16%.

Криптовалюти: більше інвестицій, ніж платежів

Лише 9% опитаних у єврозоні повідомили, що володіють криптоактивами. Найчастіше їх використовували саме як інвестиційний інструмент — таку мету зазначили від 51% до 90% власників залежно від країни.
Для оплати товарів і послуг криптовалюти застосовували значно рідше — від 6% до 25%.
Детальніше про платіжні звички в різних країнах єврозони, а також у США читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
