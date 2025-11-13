70 % підлітків та 42 % дорослих користуються ШІ в Україні — дослідження Сьогодні 14:00 — Фінтех і Картки

70 % підлітків та 42 % дорослих користуються ШІ в Україні — дослідження

Сьогодні 58% українців володіють цифровими навичками принаймні на базовому рівні. Це показник, який відповідає середньому рівню країн ЄС.

Про це йдеться в дослідженні Дія.Освіта

За шість років від початку цифрової трансформації у 2019-му до сьогодні Україна пройшла шлях від країни, де 15% дорослих не мали базових цифрових навичок, до держави, де таких лише 4%.

Такі результати показало четверте дослідження цифрових навичок українців, яке проводиться що 2 роки, щоб виміряти прогрес і визначити подальші кроки в розвитку цифрової грамотності.

«Уже 6 років ми розвиваємо проєкт Дія. Освіта, і вже сьогодні за результатами дослідження 58% дорослого населення володіють щонайменше базовим рівнем цифрової грамотності. Окремий трек — штучний інтелект. Результати показали, що 42% дорослих і 70% підлітків уже користуються інструментами ШІ, а кожен другий українець хоча б раз ухвалював рішення, базуючись на спілкуванні зі штучним інтелектом. Така динаміка створює умови для розвитку ІТ, цифрового підприємництва, креативних індустрій і високотехнологічного сектору» — наголосив Михайло Федоров, Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України.

Навіть в умовах повномасштабної війни українці залишаються надзвичайно активними онлайн: 97% мають доступ до інтернету, а 92% користуються ним щодня. Ці показники залишаються незмінно високими, що свідчить про зрілість цифрової інфраструктури.

Дані також підтверджують: цифрова грамотність безпосередньо впливає на добробут. Українці з високим рівнем цифрових навичок отримують дохід у середньому в п’ять разів більше, ніж ті, хто їх не має. А для 59% респондентів цифрова грамотність відкрила нові професійні можливості.

Цифрові навички перестають бути просто перевагою — це вже основа конкурентності на ринку праці.

«Сьогодні 95,5% українців мають цифрові навички, а за останні майже 6 років рівень цифрової грамотності зріс на 10,5%. Що важливо: кількість людей без цифрових навичок значно знизилася — це показує, що ми залишаємося конкурентоспроможними навіть у часи стрімких змін. Технології розвиваються швидше ніж будь-коли, з’являються нові професії у сфері даних, AI та кібербезпеки. І саме тому розвиток цифрових навичок залишається нашим пріоритетом», — зазначила Валерія Іонан, радниця Першого віцепрем’єр-міністра, Міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Технологія швидко інтегрується в повсякденне життя:

42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ: створюють тексти, шукають інформацію, вчаться чи працюють за його допомогою.

Половина опитаних дорослих і 76% підлітків хоча б раз ухвалювали рішення, спираючись на результати взаємодії зі штучним інтелектом.

Щоб допомогти громадянам опановувати сучасні цифрові компетентності, на платформі Дія. Освіта створили окремий розділ «Штучний інтелект» з 11 освітніми матеріалами — від коротких відео до повноцінних курсів. Вони демонструють високий рівень цифрової залученості, але лише 3% мають рівень «вище базового».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.