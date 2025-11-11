Samsung запустить власну кредитну картку — конкурента Apple Card Вчора 23:07 — Фінтех і Картки

Південнокорейський гігант готується кинути виклик сервісам Apple Card та Apple Wallet, запропонувавши власникам пристроїв Galaxy вигідніші фінансові рішення.

Що відомо про нову картку

Samsung планує запустити власну кредитну картку у США. За інформацією джерел, компанія веде переговори з британським банком Barclays щодо випуску картки, яка стане прямим конкурентом Apple Card. Очікується, що картка буде працювати у платіжній мережі Visa та запропонує користувачам кешбек, який можна буде зараховувати на Samsung Account та використовувати при купівлі продукції Samsung або товарів партнерів.

Крім кредитної картки, компанія також має намір розширити лінійку фінансових сервісів, включивши до неї цифрові передплачені рахунки, високоприбуткові депозитні рахунки та покращену програму «Купи зараз — заплати пізніше» (Buy Now, Pay Later).

Всі ці фінансові інструменти можуть стимулювати зростання витрат користувачів та збільшити продаж техніки Samsung — від смартфонів до побутової електроніки та телевізорів. Переговори з Barclays поки не завершено, оскільки процес триває повільніше, ніж планувалося, але офіційне оголошення про партнерство очікується до кінця поточного року.

Samsung вже робила схожі спроби у 2018 році, проте тоді банки скептично оцінили перспективи проєкту. Тепер компанія близька до запуску своєї кредитної картки, аналогічні рішення вже успішно працюють в Індії та Південній Кореї.

