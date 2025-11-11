Visa та Mastercard знизять міжбанківські комісії для ритейлерів в США Вчора 19:33 — Фінтех і Картки

Visa та Mastercard знизять міжбанківські комісії для ритейлерів в США

Visa та Mastercard погодилися зменшити комісії за обробку карткових платежів і сплатити 38 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Суть конфлікту

Бізнеси звинувачували Visa, Mastercard і банки у змові та порушенні антимонопольного законодавства США. Основні претензії стосувалися «swipe fees», тобто комісій, які торговці сплачують за кожну транзакцію карткою.

Попередню угоду на 30 млрд доларів суд відхилив у червні 2024 року. Нове врегулювання, схвалення якого ще має дати суддя, викликало неоднозначну реакцію серед торгових організацій.

Національна федерація роздрібної торгівлі США та Merchants Payments Coalition заявили, що навіть за новими умовами бізнес сплачуватиме надто високі комісії, особливо за преміальні картки з бонусами.

За даними федерації, у 2024 році загальні комісії у США сягнули 111,2 млрд доларів, що у чотири рази більше, ніж у 2009-му.

Умови нової угоди

Visa та Mastercard погодилися знизити комісії, які у 2024 році становили в середньому 2,35%, на 0,1 відсоткового пункту на п’ять років. Також торговці зможуть самі вирішувати, чи приймати картки певних категорій.

Для стандартних карток максимальна ставка фіксується на рівні 1,25% на вісім років, що означає скорочення більш ніж на 25%. Окрім цього, бізнесу дозволять стягувати до 3% додаткової комісії з покупців, які платять карткою.

Нові правила можуть заощадити бізнесу до 38 млрд доларів до 2031 року, а сукупна вигода може сягнути 224 млрд доларів.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.