Як українці витрачали кошти за кордоном (інфографіка)

Із 2023 року українці менше витрачали кошти з банківських карток за кордоном, водночас у перший рік російського вторгнення цей показник був рекордним — понад 19,7 млрд доларів.

Видання «Слово і діло» проаналізувало дані Нацбанку та з’ясувало, скільки коштів переказували в Україну та скільки грошей витрачали українці за кордоном до та під час повномасштабної війни з рф.

Як витрачали гроші за кордоном

Щодо витрат українців за кордоном, то вони зросли у 2021 та 2022 роках: 6,251 млрд доларів (+33,3%). Рекордними вони були у 2022 році — 19,759 млрд доларів (+216,1%) і досить високими у 2023 році — 17,202 млрд доларів. У 2024 році українці зменшили витрати за кордоном до 12,891 млрд доларів (-25,1%).

Протягом перших трьох кварталів 2025 року українці витратили з банківських карт за кордоном 8,873 млрд доларів.

А що з переказами

За даними НБУ, лідерами серед країн, з яких переказували в Україну найбільше грошей протягом минулого року, були:

Польща — 3, 292 млрд дол.,

США — 1,133 млрд дол.,

Британія — 833 млн дол.,

Чехія — 704 млн дол.,

Німеччина — 628 млн дол.,

Ізраїль — 458 млн дол.,

Італія — 322 млн дол.,

Кіпр — 267 млн дол.,

Ірландія — 172 млн дол.,

Нідерланди — 116 млн дол.,

Греція — 106 млн дол.,

ОАЕ — 86 млн дол.

Через офіційні канали переказу коштів за перші три квартали поточного року українці отримали 3,761 млрд доларів. Найчастіше це була заробітна плата від іноземних роботодавців або приватні перекази.

У 2010 році в Україну з-за кордону перерахували 5,862 млрд доларів. Водночас витратили того року українці за кордоном 3,742 млрд доларів.

У 2011 році обсяг переказів в Україну зріс до 7,019 млрд доларів (+19,7% до 2010 року), витрати з банківських карток за кордоном становили 4,461 млрд доларів (+19,2%). У 2012 році в Україну перерахували 7,526 млрд доларів (+7,2%), а витратили українці за кордоном 5,104 млрд доларів (+14,4% до 2011 року).

У 2013 році обсяг грошових переказів в Україну становив 8,537 млрд доларів, у 2014 знизився до 6,489 млрд доларів (-24% до попереднього року). У 2015 році — 6,959 млрд доларів. З 2016 року динаміка почала зростати: обсяг переказів зріс до 7,535 млрд доларів, у 2017 — 9,264 млрд доларів (+22,9%).

Водночас витрати українців з банківських карток з 2013 по 2016 рік були приблизно на одному рівні: у межах від 5,7 до 5,9 млрд доларів. У 2017 році — 7,121 млрд доларів, у 2018 — 7,899 млрд доларів (+10,9%).

З 2018-го по 2020 рік перекази коштів в Україну з-за кордону були у межах від 11,1 млрд доларів до 11,9 млрд доларів. Витрати українців з банківських карток за кордоном становили: у 2019 році — 8,517 млрд доларів (+7,8%), а у 2020 році — 4,691 млрд доларів (-44,9%).

У 2021 році обсяги грошових переказів в Україну знову зросли — до 14,019 млрд доларів (+17%). Однак після початку російського вторгнення у 2022 році тенденція змінилася і динаміка пішла на спад: 2022 рік — було перераховано 12,543 млрд доларів (-10,5%), 2023 рік — 11 292 млрд доларів (-10%), 2024 рік — 9,464 млрд доларів (-16,2%).

За перші три квартали 2025 року в Україну з-за кордону перерахували 6,283 млрд доларів.

