0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українці витрачали кошти за кордоном (інфографіка)

Фінтех і Картки
41
Як українці витрачали кошти за кордоном (інфографіка)
Як українці витрачали кошти за кордоном (інфографіка)
Із 2023 року українці менше витрачали кошти з банківських карток за кордоном, водночас у перший рік російського вторгнення цей показник був рекордним — понад 19,7 млрд доларів.
Видання «Слово і діло» проаналізувало дані Нацбанку та з’ясувало, скільки коштів переказували в Україну та скільки грошей витрачали українці за кордоном до та під час повномасштабної війни з рф.

Як витрачали гроші за кордоном

Щодо витрат українців за кордоном, то вони зросли у 2021 та 2022 роках: 6,251 млрд доларів (+33,3%). Рекордними вони були у 2022 році — 19,759 млрд доларів (+216,1%) і досить високими у 2023 році — 17,202 млрд доларів. У 2024 році українці зменшили витрати за кордоном до 12,891 млрд доларів (-25,1%).
Протягом перших трьох кварталів 2025 року українці витратили з банківських карт за кордоном 8,873 млрд доларів.
Як українці витрачали кошти за кордоном (інфографіка)

А що з переказами

За даними НБУ, лідерами серед країн, з яких переказували в Україну найбільше грошей протягом минулого року, були:
  • Польща — 3, 292 млрд дол.,
  • США — 1,133 млрд дол.,
  • Британія — 833 млн дол.,
  • Чехія — 704 млн дол.,
  • Німеччина — 628 млн дол.,
  • Ізраїль — 458 млн дол.,
  • Італія — 322 млн дол.,
  • Кіпр — 267 млн дол.,
  • Ірландія — 172 млн дол.,
  • Нідерланди — 116 млн дол.,
  • Греція — 106 млн дол.,
  • ОАЕ — 86 млн дол.
Через офіційні канали переказу коштів за перші три квартали поточного року українці отримали 3,761 млрд доларів. Найчастіше це була заробітна плата від іноземних роботодавців або приватні перекази.
У 2010 році в Україну з-за кордону перерахували 5,862 млрд доларів. Водночас витратили того року українці за кордоном 3,742 млрд доларів.

Читайте також: ТОП-5 сервісів для переказу грошей за кордон у 2025 році

У 2011 році обсяг переказів в Україну зріс до 7,019 млрд доларів (+19,7% до 2010 року), витрати з банківських карток за кордоном становили 4,461 млрд доларів (+19,2%). У 2012 році в Україну перерахували 7,526 млрд доларів (+7,2%), а витратили українці за кордоном 5,104 млрд доларів (+14,4% до 2011 року).
Як українці витрачали кошти за кордоном (інфографіка)
У 2013 році обсяг грошових переказів в Україну становив 8,537 млрд доларів, у 2014 знизився до 6,489 млрд доларів (-24% до попереднього року). У 2015 році — 6,959 млрд доларів. З 2016 року динаміка почала зростати: обсяг переказів зріс до 7,535 млрд доларів, у 2017 — 9,264 млрд доларів (+22,9%).
Водночас витрати українців з банківських карток з 2013 по 2016 рік були приблизно на одному рівні: у межах від 5,7 до 5,9 млрд доларів. У 2017 році — 7,121 млрд доларів, у 2018 — 7,899 млрд доларів (+10,9%).
Читайте також
З 2018-го по 2020 рік перекази коштів в Україну з-за кордону були у межах від 11,1 млрд доларів до 11,9 млрд доларів. Витрати українців з банківських карток за кордоном становили: у 2019 році — 8,517 млрд доларів (+7,8%), а у 2020 році — 4,691 млрд доларів (-44,9%).
У 2021 році обсяги грошових переказів в Україну знову зросли — до 14,019 млрд доларів (+17%). Однак після початку російського вторгнення у 2022 році тенденція змінилася і динаміка пішла на спад: 2022 рік — було перераховано 12,543 млрд доларів (-10,5%), 2023 рік — 11 292 млрд доларів (-10%), 2024 рік — 9,464 млрд доларів (-16,2%).
За перші три квартали 2025 року в Україну з-за кордону перерахували 6,283 млрд доларів.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems