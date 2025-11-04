ПАРТНЕРСЬКА Мобільний застосунок ПУМБ Бізнес стає інклюзивним Сьогодні 17:10 — Фінтех і Картки

Мобільний застосунок ПУМБ Бізнес стає інклюзивним

Мобільний застосунок ПУМБ Бізнес оновлено відповідно до принципів доступності та інклюзивності. Зокрема, реалізовано повноцінну підтримку технологій озвучування екрана — TalkBack для Android та VoiceOver для iOS.

Крім того, стають доступними додаткові функції для користувачів із порушеннями зору: налаштування шрифту, збільшення контрастності інтерфейсу, голосові підказки для ключових елементів керування — перемикачів, чекбоксів, полів введення та кнопок.

«Ми переконані, що цифрова доступність — це не просто вимога законодавства, не просто тренд, а необхідність, важливий крок до інклюзивного суспільства. Саме тому ми інвестуємо в функціональні рішення, які роблять цифрові сервіси зручними та зрозумілими для кожного», — коментує директор департаменту розвитку Digital-платформи корпоративного бізнесу Максим Масюк.

Інтерфейс мобільного застосунку було комплексно адаптовано з урахуванням рекомендацій експертів із цифрової доступності компанії Access Lab, яка надала практичні поради щодо підвищення інклюзивності. Частину з них уже впроваджено в оновленій версії застосунку, яка відповідає вимогам Європейського акту про доступність (European Accessibility Act).

На сьогодні мобільний застосунок ПУМБ Бізнес це:

Повноцінна підтримка TalkBack і VoiceOver

Зручна навігація для людей із порушеннями зору

Збільшений шрифт і висока контрасність інтерфейсу

Швидке відкриття рахунку (Digital Onboarding)



Миттєвий доступ до платіжних інструментів



Можливість отримати консультацію



Інтуїтивно зрозумілий UX/UI



ПУМБ Бізнес — один із перших застосунків на українському банківському ринку, де інклюзивність реалізована системно, команда вже працює над подальшими оновленнями.

Завантажте мобільний застосунок ПУМБ Бізнес у в App Store або Google Play — і скористайтеся новими можливостями.

ПУМБ впроваджує інклюзивність через комплексну стратегію, яка охоплює фізичну, інформаційну та цифрову доступність. Це включає адаптацію відділень, мобільних застосунків та вебсайтів, а також створення інклюзивної культури через навчання та програму «Амбасадори безбар’єрності». Усі 207 відділень банку ПУМБ мають доступну вхідну групу — пандуси, підіймачі, нульовий вхід, навігаційні та попереджувальні елементи, таблички зі шрифтом Брайля. Банк також допомагає малому бізнесу стати більш доступним.

