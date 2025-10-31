У Польщі запрацює нова платіжна система
На ринку мобільних платежів Польщі з’явився новий гравець — Samsung Pay. Компанія Samsung Electronics офіційно запустила свій платіжний сервіс у країні та планує залучити понад мільйон користувачів протягом першого року.
Конкуренція з провідними системами
Samsung Pay має стати реальною альтернативою популярним у Польщі системам BLIK, Google Pay та Apple Pay.
Сервіс буде інтегровано з додатком Samsung Wallet, що дозволить користувачам здійснювати безконтактні платежі та зберігати цифрові картки у смартфоні.
Підтримка банків і карткових систем
За словами Марціна Гарбарчика, віцепрезидента та керівника відділу мобільного досвіду Samsung Electronics Polska, на старті сервіс підтримуватиме приблизно 65% банківських карток, випущених у Польщі. Це стало можливим завдяки партнерству з провідними банками країни та платіжними системами Visa і Mastercard.
Samsung Pay працюватиме не лише на смартфонах, а й на розумних годинниках Galaxy, що розширює можливості безконтактної оплати для користувачів.
