У Польщі запрацює нова платіжна система

Фінтех і Картки
12
На ринку мобільних платежів Польщі з’явився новий гравець — Samsung Pay. Компанія Samsung Electronics офіційно запустила свій платіжний сервіс у країні та планує залучити понад мільйон користувачів протягом першого року.
Про це пише in Poland.

Конкуренція з провідними системами

Samsung Pay має стати реальною альтернативою популярним у Польщі системам BLIK, Google Pay та Apple Pay.
Сервіс буде інтегровано з додатком Samsung Wallet, що дозволить користувачам здійснювати безконтактні платежі та зберігати цифрові картки у смартфоні.

Підтримка банків і карткових систем

За словами Марціна Гарбарчика, віцепрезидента та керівника відділу мобільного досвіду Samsung Electronics Polska, на старті сервіс підтримуватиме приблизно 65% банківських карток, випущених у Польщі. Це стало можливим завдяки партнерству з провідними банками країни та платіжними системами Visa і Mastercard.
Samsung Pay працюватиме не лише на смартфонах, а й на розумних годинниках Galaxy, що розширює можливості безконтактної оплати для користувачів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
