У Польщі запрацює нова платіжна система

На ринку мобільних платежів Польщі з’явився новий гравець — Samsung Pay. Компанія Samsung Electronics офіційно запустила свій платіжний сервіс у країні та планує залучити понад мільйон користувачів протягом першого року.

Про це пише in Poland.

Конкуренція з провідними системами

Samsung Pay має стати реальною альтернативою популярним у Польщі системам BLIK, Google Pay та Apple Pay.

Сервіс буде інтегровано з додатком Samsung Wallet, що дозволить користувачам здійснювати безконтактні платежі та зберігати цифрові картки у смартфоні.

Підтримка банків і карткових систем

За словами Марціна Гарбарчика, віцепрезидента та керівника відділу мобільного досвіду Samsung Electronics Polska, на старті сервіс підтримуватиме приблизно 65% банківських карток , випущених у Польщі. Це стало можливим завдяки партнерству з провідними банками країни та платіжними системами Visa і Mastercard.

Samsung Pay працюватиме не лише на смартфонах, а й на розумних годинниках Galaxy, що розширює можливості безконтактної оплати для користувачів.

