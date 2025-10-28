0 800 307 555
PayPal інтегрує свій гаманець у ChatGPT: компанії уклали угоду

Фінтех і Картки
23
Компанія PayPal підписала угоду з OpenAI, яка дозволить інтегрувати її цифровий гаманець у ChatGPT. Завдяки цьому користувачі зможуть оплачувати покупки безпосередньо через чат-бот.
Про це пише CNBS.
Після новини акції PayPal зросли більш ніж на 14% під час передринкових торгів.

Покупки через ChatGPT

Згідно з умовами угоди, яка була укладена минулими вихідними, уже з наступного року користувачі PayPal зможуть купувати товари через ChatGPT, а продавці — розміщувати там свій асортимент.
«Ми маємо сотні мільйонів користувачів гаманця PayPal, які тепер зможуть натискати кнопку Buy with PayPal у ChatGPT і здійснювати безпечну оплату», — сказав генеральний директор компанії Алекс Крісс.
Очікується, що понад 700 мільйонів користувачів на тиждень зможуть знаходити товари за допомогою штучного інтелекту, який діятиме як «персональний покупець».
Минулого місяця OpenAI оголосила про можливість купівель у продавців на Shopify та Etsy, а два тижні тому — про партнерство з Walmart.

PayPal готується до епохи «агентної комерції»

Компанія прагне стати основою платіжної інфраструктури для так званої agentic AI-комерції, коли покупки виконуються через інтелектуальних агентів. Нещодавно PayPal уклала схожі угоди з Google та Perplexity AI.
Крісс наголосив, що всі користувачі та продавці перевірені PayPal, що знижує ризики шахрайства. Покупці зможуть оплачувати покупки через прив’язані банківські рахунки, картки або баланс гаманця, отримуючи при цьому захист покупця, відстеження посилок і вирішення спорів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що компанія PayPal представила нову функцію для разових переказів коштів між користувачами — PayPal Links. Ця функція дозволяє користувачам створювати персоналізовані одноразові посилання для здійснення або запиту платежу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Фінтех
