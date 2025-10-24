Фінзвітність товарних бірж переходить у новий формат — рішення НКЦПФР Сьогодні 09:13 — Фінтех і Картки

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків внесла зміни до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення звітних даних товарними біржами. Після набрання чинності рішенням, біржі повинні будуть подавати фінансову та аудиторську звітність у форматі XBRL.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

У комісії зазначили, що перехід на подання звітності у форматі XBRL відбуватиметься поступово.

«Комісія продовжує роботу, щоб підвищити якість фінансової звітності, забезпечити ефективний нагляд у сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також сприяти прозорості й довірі до фінансової інформації», — сказано в повідомленні.

Мета змін

Реформа спрямована на гармонізацію порядку подання звітності товарними біржами з вимогами, які вже діють для інших професійних учасників ринку капіталу. Це відповідає нормам українського законодавства та міжнародним стандартам фінансової звітності.

Основні нововведення з 1 листопада

товарні біржі зобов’язані подавати фінансову та аудиторську звітність у форматі XBRL згідно з таксономією фінансової звітності за міжнародними стандартами;

подання звітності здійснюватиметься через Центр збору фінансової звітності, адміністрування якого забезпечує НКЦПФР.

Нагадаємо, Комітет з питань функціонування посттрейдингової інфраструктури ринків капіталу схвалив проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення змін до Порядку ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ).

