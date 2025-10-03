НКЦПФР оновлює правила обліку часток у ТОВ і ТДВ Сьогодні 15:32 — Фондовий ринок

НКЦПФР оновлює правила обліку часток у ТОВ і ТДВ

Комітет з питань функціонування посттрейдингової інфраструктури ринків капіталу схвалив проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення змін до Порядку ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ).

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Проєктом пропонуються такі зміни:

право власності на частку переходить з моменту зарахування її на рахунок учасника товариства в обліковій системі;

спрощується процедура переведення рахунку учасника від однієї депозитарної установи чи Центрального депозитарію до іншої;

спрощуються операції з рахунками у разі зміни статутного капіталу, якщо це не пов’язано зі зміною складу учасників;

встановлюються обмеження щодо припинення обліку часток, якщо вони перебувають у заставі або на ескроу-рахунку;

розширюються підстави для відмови у внесенні змін до системи обліку часток, зокрема у випадку відсутності згоди заставодержателя або застосування санкцій до учасника.

«Проєкт рішення набирає чинності після схвалення на засіданні Комісії. Найближчим часом документ буде винесено на голосування», — додали в НКЦПФР.

