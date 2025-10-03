0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКЦПФР оновлює правила обліку часток у ТОВ і ТДВ

Фондовий ринок
0
НКЦПФР оновлює правила обліку часток у ТОВ і ТДВ
НКЦПФР оновлює правила обліку часток у ТОВ і ТДВ
Комітет з питань функціонування посттрейдингової інфраструктури ринків капіталу схвалив проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення змін до Порядку ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ).
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Проєктом пропонуються такі зміни:
  • право власності на частку переходить з моменту зарахування її на рахунок учасника товариства в обліковій системі;
  • спрощується процедура переведення рахунку учасника від однієї депозитарної установи чи Центрального депозитарію до іншої;
  • спрощуються операції з рахунками у разі зміни статутного капіталу, якщо це не пов’язано зі зміною складу учасників;
  • встановлюються обмеження щодо припинення обліку часток, якщо вони перебувають у заставі або на ескроу-рахунку;
  • розширюються підстави для відмови у внесенні змін до системи обліку часток, зокрема у випадку відсутності згоди заставодержателя або застосування санкцій до учасника.
«Проєкт рішення набирає чинності після схвалення на засіданні Комісії. Найближчим часом документ буде винесено на голосування», — додали в НКЦПФР.
Нагадаємо, раніше НКЦПФР ухвалила рішення про зміни у порядку подання фінансової звітності. Нові правила почнуть діяти з 1 листопада 2025 року. Документ скасовує подання фінансової звітності у форматі XML. Відтепер звітність за міжнародними стандартами потрібно буде подавати лише у форматі XBRL через Центр збору фінзвітності (ЦЗФЗ).
Підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження, мають подати звітність до Державної служби статистики до 5 жовтня 2025 року. Подання статистичної звітності відновлено з 5 липня 2025 року для всіх підприємств, установ та організацій. Це стосується тих респондентів, які не звітували за минулі періоди (у 2022−2025 роках). Вони мають подати звіти за весь період неподання.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems