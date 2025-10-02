Фінансовим компаніям спростили доступ до еквайрингу та переказу коштів Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Національний банк України оновив правила для фінансових компаній, які хочуть отримати статус платіжної установи.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Реформа відповідає вимогам Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ. За словами регулятора, новий порядок дозволить удосконалити регулювання діяльності фінансових компаній.

Що передбачають зміни:

фінансова компанія з ліцензією, яка вже надає послуги переказу коштів без відкриття рахунку або здійснює еквайринг платіжних інструментів, може отримати статус платіжної установи без переривання роботи;

компанії, що планують займатися еквайрингом, можуть одночасно звертатися до НБУ для набуття статусу платіжної установи й отримання права на надання цієї послуги;

визначено вимоги, яким мають відповідати фінансові компанії до і після набуття статусу платіжної установи;

якщо компанія має ліцензію на валютні операції, вона зберігається і після отримання статусу платіжної установи;

НБУ врегулював порядок ухвалення рішень щодо таких заяв.

Нагадаємо, Національний банк України запропонував зміни до порядку автентифікації на платіжному ринку. Головна ціль — знизити ризики шахрайства та підвищити надійність роботи платіжної інфраструктури. Оновлення також покликані гармонізувати українське законодавство у сфері платіжних послуг із нормами Європейського Союзу.

