0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінансовим компаніям спростили доступ до еквайрингу та переказу коштів

Фондовий ринок
28
Фінансовим компаніям спростили доступ до еквайрингу та переказу коштів
Фінансовим компаніям спростили доступ до еквайрингу та переказу коштів
Національний банк України оновив правила для фінансових компаній, які хочуть отримати статус платіжної установи.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Реформа відповідає вимогам Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ. За словами регулятора, новий порядок дозволить удосконалити регулювання діяльності фінансових компаній.

Що передбачають зміни:

  • фінансова компанія з ліцензією, яка вже надає послуги переказу коштів без відкриття рахунку або здійснює еквайринг платіжних інструментів, може отримати статус платіжної установи без переривання роботи;
  • компанії, що планують займатися еквайрингом, можуть одночасно звертатися до НБУ для набуття статусу платіжної установи й отримання права на надання цієї послуги;
  • визначено вимоги, яким мають відповідати фінансові компанії до і після набуття статусу платіжної установи;
  • якщо компанія має ліцензію на валютні операції, вона зберігається і після отримання статусу платіжної установи;
  • НБУ врегулював порядок ухвалення рішень щодо таких заяв.
Нагадаємо, Національний банк України запропонував зміни до порядку автентифікації на платіжному ринку. Головна ціль — знизити ризики шахрайства та підвищити надійність роботи платіжної інфраструктури. Оновлення також покликані гармонізувати українське законодавство у сфері платіжних послуг із нормами Європейського Союзу.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems