НБУ підвищить вимоги до захисту платіжних операцій

Фінтех і Картки
Національний банк України запропонував зміни до порядку автентифікації на платіжному ринку.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Усі пропозиції містяться у проєкті постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку». Документ подано для громадського обговорення.

Мета змін

Головна ціль — знизити ризики шахрайства та підвищити надійність роботи платіжної інфраструктури. Оновлення також покликані гармонізувати українське законодавство у сфері платіжних послуг із нормами Європейського Союзу.

Що пропонує НБУ

  • визначити перелік платіжних операцій, на які не поширюються вимоги щодо автентифікації та посиленої автентифікації;
  • уточнити вимоги до надавачів платіжних послуг при дистанційних операціях;
  • замінити термін «вразливі платіжні дані» на «індивідуальна облікова інформація» відповідно до європейських стандартів;
  • встановити вимоги до осіб, які перевіряють заходи безпеки платіжних операцій;
  • розширити можливості надавачів послуг не вимагати посилену автентифікацію у визначених випадках;
  • оновити правила ідентифікації під час електронної взаємодії зі сторонніми надавачами послуг;
  • уточнити норми, що регулюють роботу у відкритому банкінгу.

Читайте також: Що робити, якщо ви втратили банківську картку

Нагадаємо, Національний банк пропонує оновити Положення про Систему BankID НБУ. Це дасть змогу нормативно врегулювати впровадження в Системі BankID НБУ елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, що сприятиме посиленню надійності, безпеки та доступності системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім/істотнім (substantial) рівнем довіри (відповідно до Закону).
За матеріалами:
Finance.ua
ФінтехНБУ
Payment systems