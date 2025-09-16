НБУ підвищить вимоги до захисту платіжних операцій Сьогодні 10:30 — Фінтех і Картки

НБУ підвищить вимоги до захисту платіжних операцій

Національний банк України запропонував зміни до порядку автентифікації на платіжному ринку.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Усі пропозиції містяться у проєкті постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку». Документ подано для громадського обговорення.

Мета змін

Головна ціль — знизити ризики шахрайства та підвищити надійність роботи платіжної інфраструктури. Оновлення також покликані гармонізувати українське законодавство у сфері платіжних послуг із нормами Європейського Союзу.

Що пропонує НБУ

визначити перелік платіжних операцій, на які не поширюються вимоги щодо автентифікації та посиленої автентифікації;

уточнити вимоги до надавачів платіжних послуг при дистанційних операціях;

замінити термін «вразливі платіжні дані» на «індивідуальна облікова інформація» відповідно до європейських стандартів;

встановити вимоги до осіб, які перевіряють заходи безпеки платіжних операцій;

розширити можливості надавачів послуг не вимагати посилену автентифікацію у визначених випадках;

оновити правила ідентифікації під час електронної взаємодії зі сторонніми надавачами послуг;

уточнити норми, що регулюють роботу у відкритому банкінгу.

Нагадаємо, Національний банк пропонує оновити Положення про Систему BankID НБУ. Це дасть змогу нормативно врегулювати впровадження в Системі BankID НБУ елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, що сприятиме посиленню надійності, безпеки та доступності системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім/істотнім (substantial) рівнем довіри (відповідно до Закону).

