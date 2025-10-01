ФГВФО виставив цього тижня на продаж активи банків-банкрутів на 255,2 млн гривень Сьогодні 13:35 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив цього тижня на продаж активи банків-банкрутів на 255,2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Фонду

Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 255,2 млн гривень.

Із них на суму 128,7 млн гривень виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби, 121,6 млн гривень — права вимоги за кредитами.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 4,8 млн гривень, цінні папери — за 0,1 млн гривень.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ «Комінвестбанк» — на загальну суму 158,4 млн гривень, із них із початковою ціною 121,3 млн гривень на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за ціною 37,0 млн гривень — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 81,4 млн гривень. Із них із початковою ціною 77,7 млн гривень на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби, та за 3,6 млн гривень — дебіторську заборгованість. Крім того цінні папери торгуватимуться за 0,1 млн гривень.

АТ «Айбокс Банк» — на загальну суму 13,5 млн гривень, з яких за 13,4 млн гривень на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби, та за 0,06 млн гривень — дебіторську заборгованість перед банком.

АТ «Укрбудінвестбанк» — на загальну суму 1,3 млн гривень, із них із початковою ціною 1,0 млн гривень на продаж виставлено дебіторську заборгованість та на суму 0,2 млн гривень — права вимоги за кредитами.

АТ «МР БАНК» — із початковою ціною 0,5 млн гривень на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна.

АТ «АКБ «Конкорд» — із початковою ціною 0,2 млн гривень на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.

