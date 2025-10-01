0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО виставив цього тижня на продаж активи банків-банкрутів на 255,2 млн гривень

Фондовий ринок
36
ФГВФО виставив цього тижня на продаж активи банків-банкрутів на 255,2 млн гривень
ФГВФО виставив цього тижня на продаж активи банків-банкрутів на 255,2 млн гривень
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив цього тижня на продаж активи банків-банкрутів на 255,2 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Читайте також
Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 255,2 млн гривень.
Із них на суму 128,7 млн гривень виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби, 121,6 млн гривень — права вимоги за кредитами.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 4,8 млн гривень, цінні папери — за 0,1 млн гривень.
Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:
АТ «Комінвестбанк» — на загальну суму 158,4 млн гривень, із них із початковою ціною 121,3 млн гривень на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за ціною 37,0 млн гривень — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
Читайте також
ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 81,4 млн гривень. Із них із початковою ціною 77,7 млн гривень на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби, та за 3,6 млн гривень — дебіторську заборгованість. Крім того цінні папери торгуватимуться за 0,1 млн гривень.
АТ «Айбокс Банк» — на загальну суму 13,5 млн гривень, з яких за 13,4 млн гривень на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та інші основні засоби, та за 0,06 млн гривень — дебіторську заборгованість перед банком.
АТ «Укрбудінвестбанк» — на загальну суму 1,3 млн гривень, із них із початковою ціною 1,0 млн гривень на продаж виставлено дебіторську заборгованість та на суму 0,2 млн гривень — права вимоги за кредитами.
АТ «МР БАНК» — із початковою ціною 0,5 млн гривень на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна.
АТ «АКБ «Конкорд» — із початковою ціною 0,2 млн гривень на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems