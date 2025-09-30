0 800 307 555
Венчурні інвестиції в оборонні стартапи Європи сягнули рекорду $1,5 млрд

Фондовий ринок
22
У 2025 році інвестиції в європейські оборонні технології досягли рекордних $1,5 млрд, що становить 6,2% від загального венчурного фінансування в Європі.
Про це йдеться у звіті The State of Defence Tech 2025.
Згідно зі звітом компаній Dealroom та Resilience Media, 2025 рік став найактивнішим для оборонних стартапів Європи: обсяг венчурних інвестицій зріс до $1,5 млрд. Найбільший раунд фінансування 600 млн євро ($698,5 млн), який у червні залучив німецький стартап Helsing.
Кількість інвесторів у секторі продовжує зростати й до кінця року може стати вчетверо більшою, ніж у 2019 році.
Венчурні інвестиції в оборонні стартапи Європи сягнули рекорду $1,5 млрд
Європа посилює позиції у квантових технологіях, де її частка у світових інвестиціях сягає 88%. Водночас регіон суттєво відстає у космічних проєктах (12% від глобальних інвестицій) та виробництві чипів для ШІ (6%). США натомість домінують у венчурному інвестуванні в оборону, забезпечивши 85% обсягу серед країн НАТО.
Фахівці попереджають, що відставання у космосі та напівпровідниках може послабити безпекову стійкість Європи. Водночас країни регіону вже співпрацюють з американськими виробниками чипів для розширення інфраструктури ШІ. Уряди Великої Британії та Франції також інвестують у розвиток дронів та автономних систем, аби скоротити розрив із США.
За матеріалами:
vctr.media
Payment systems