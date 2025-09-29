91 компанія видалила росіян з власників (інфографіка)
91 компанія в Україні позбулась російських власників з січня 2025 року. Серед них 88 активно працюють, а 3 перебувають у стані припинення.
Про це пише Опендатабот.
До цього ще 714 компаній видалили власників з рф від початку повномасштабного вторгнення попри заборону закону. Раніше Опендатабот звертався до Міністерства юстиції щодо законності таких перереєстрацій. У результаті були проведено лише декілька перевірок та 8 реєстраційних змін були визнані незаконними.
Третина компаній, що позбулися російського сліду, працюють у Києві — 30 бізнесів. Далі йдуть: Одещина — 9 компаній, Харківська, Львівська та Вінницька області — по 7 відповідно.
Найбільше компаній працює:
у сфері оптової торгівлі 15,
операцій з нерухомістю (13 бізнесів),
роздрібної торгівлі (8),
рибного господарства (6),
а також у сфері ІТ та консалтингу (5).
Більшість компаній, що видалили власників з рф, мають оборот до 10 мільйонів гривень — 38. Ще 10 компаній заробили від 10 до 100 мільйонів, 4 перевищили планку у 100 мільйонів, а 39 не подали фінансову звітність.
Поділитися новиною
Також за темою
91 компанія видалила росіян з власників (інфографіка)
Прибутки українських підприємств у 4,4 раза перевищили збитки в першому півріччі 2025 року
Nvidia інвестує $100 млрд в OpenAI
Стриманість та технології: BMW готує нову епоху дизайну
Nvidia відкриває перший центр штучного інтелекту на Близькому Сході
HSBC протестував квантові комп’ютери в торгівлі облігаціями