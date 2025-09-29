91 компанія видалила росіян з власників (інфографіка) Сьогодні 12:04 — Фондовий ринок

91 компанія видалила росіян з власників (інфографіка)

91 компанія в Україні позбулась російських власників з січня 2025 року. Серед них 88 активно працюють, а 3 перебувають у стані припинення.

Про це пише Опендатабот

До цього ще 714 компаній видалили власників з рф від початку повномасштабного вторгнення попри заборону закону. Раніше Опендатабот звертався до Міністерства юстиції щодо законності таких перереєстрацій. У результаті були проведено лише декілька перевірок та 8 реєстраційних змін були визнані незаконними

Третина компаній, що позбулися російського сліду, працюють у Києві — 30 бізнесів. Далі йдуть: Одещина — 9 компаній, Харківська, Львівська та Вінницька області — по 7 відповідно.

Найбільше компаній працює:

у сфері оптової торгівлі 15,

операцій з нерухомістю (13 бізнесів),

роздрібної торгівлі (8),

рибного господарства (6),

а також у сфері ІТ та консалтингу (5).

Більшість компаній, що видалили власників з рф, мають оборот до 10 мільйонів гривень — 38. Ще 10 компаній заробили від 10 до 100 мільйонів, 4 перевищили планку у 100 мільйонів, а 39 не подали фінансову звітність.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.