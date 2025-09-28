Стриманість та технології: BMW готує нову епоху дизайну Сьогодні 06:17 — Фондовий ринок

BMW змінює підхід до дизайну своїх автомобілів. Замість надто виразних і «кричущих» форм компанія планує робити машини більш стриманими та гармонійними.

Про це в інтерв’ю виданню GoAuto розповів дизайнер Олівер Гайльмер, який відповідає за компактні та середні моделі, а також спортивні авто М-серії.

Що зміниться у дизайні автівок

За його словами, головна ідея тепер полягає у відмові від надмірної демонстративності.

Фірмова решітка радіатора залишиться, але її форма та розмір залежатимуть від моделі.

Наприклад, позашляховики, як новий iX3, отримають вертикальні решітки — це відсилка до моделі 303 із 1933 року. А седани, включно з наступним поколінням 3 Series та i3, матимуть широкі решітки, схожі на класичний родстер 507.

У компанії наголосили, що не шкодують про контроверсійний дизайн нинішніх M 3 і M 4 з великими вертикальними решітками.

«Клієнти дійсно оцінили відмінність. Це був правильний підхід», — пояснив Гайльмер.

Водночас у BMW відмовляються від круглих фар, відомих як «Angel Eyes». Хром також зникає з дизайну, його замінять складні LED-елементи. А ось роздільні фари залишаться — їх матимуть оновлена 7 Series та новий X7 у 2027 році.

До кінця 2027 року BMW планує випустити понад 40 нових або оновлених авто. Усі вони матимуть елементи дизайну в стилі Neue Klasse.

Розширення лінійки триватиме і після цього: у 2029 році з’явиться нова модель підвищеної прохідності, хоча вона не буде такою «позашляховою», як Mercedes G-Class.

Всередині зміни будуть не менш відчутними. Наприклад, у 2027 році iX3 отримає повністю нову кабіну з великим 17,9-дюймовим екраном і системою Panoramic Vision — проєкцією на всю ширину скла з дев’ятьма зонами.

Класичну «шайбу» iDrive приберуть, а управління зведуть до сенсорного екрана та голосових команд. Такий мінімалізм має відповідати новому зовнішньому стилю.

Водночас у галузі вже є дискусія: частина клієнтів вимагає повернення звичних фізичних кнопок.

У найближчі роки зовнішній вигляд і салон автомобілів BMW значно зміняться. Марка робить ставку на електромобілі, але не відмовлятиметься повністю від двигунів внутрішнього згоряння.

Баварський бренд входить у нову епоху — більш стриманого дизайну та високих технологій.

