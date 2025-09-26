Ryanair скорочує рейси до Іспанії: які конкуренти заповнюють прогалину Сьогодні 12:19 — Фондовий ринок

Мандрівники, які планують відпустку на сонячних берегах Іспанії, в жвавих містах та серед історичних пам’яток, незабаром можуть помітити менше варіантів Ryanair на сайтах бронювання.

Про це пише Еuronews

Гігант бюджетних авіакомпаній скорочує обсяг послуг, скорочуючи майже 2 мільйони місць, і попереджає про подальші скорочення, якщо в Іспанії відбудеться заплановане підвищення аеропортових зборів.

Але відступ Ryanair не зачиняє двері для лоукост-рейсів до Іспанії. Натомість, він залишив двері відчиненими для конкурентів, які змагаються, щоб заповнити прогалину.

Раніше цього місяця Ryanair оголосила, що цієї зими скоротить свою іспанську мережу на 16 відсотків. Її база в Сантьяго буде негайно закрита, а рейси до Віго та Тенеріфе-Норте будуть призупинені з січня 2026 року. Маршрути з Астурії, Сантандера, Сарагоси та Віторії також будуть скорочені.

Авіакомпанія вже скоротила кількість місць на 800 000 протягом літа, перш ніж скоротити ще на мільйон у вересні. Загальна кількість може зрости майже до трьох мільйонів наступного року, якщо іспанський державний оператор аеропорту Aena продовжить підвищувати збір на 6,5%.

Однак, оскільки лоукост-перевізник скорочує свої послуги, інші європейські авіакомпанії оголосили про плани щодо його заміни.

Іспанська авіакомпанія Vueling, що входить до складу International Airlines Group (IAG), якій, серед інших, належать British Airways та Iberia, цієї зими обслуговуватиме майже 1,5 мільйона місць до Іспанії.

Це включає 15-відсоткове збільшення кількості місць із Сантьяго та 11-відсоткове збільшення з Тенеріфе-Норте порівняно з минулим роком.

Понад 578 000 місць буде доступно з Сантьяго та майже 900 000 з Тенерифе. Додатковий літак також приєднається до флоту в Сантьяго з середини грудня.

Авіакомпанія додасть 28 щотижневих рейсів до таких напрямків, як Барселона, Майорка та Малага, тоді як Тенерифе Норте отримає 25 додаткових щотижневих рейсів до Валенсії, Аліканте та Барселони.

Wizz Air планує запустити 40 нових маршрутів з Іспанії до березня 2026 року. Разом лише Vueling, Iberia Express та Binter додадуть понад 430 000 місць порівняно з минулою зимою.

