0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Airbus оновлює літак А220 (деталі)

Фондовий ринок
43
Європейський концерн Airbus анонсував випуск оновленої версії вузькофюзеляжного двомоторного літака А220 зі збільшеною місткістю. Про це повідомляє AviaNews.
Нова версія літака, яка має бути представлена у 2026 році, отримає інтер’єр Airspace зі збільшеними на 15% полицями для багажу. При цьому самі полиці стануть легшими на 20% і будуть більш зручними у використанні. Зазначається, що, завдяки легшим полицям, зменшаться витрати авіакомпаній на паливо.
Ще однією важливою новацією в інтер’єрі стане сучасна LED-система освітлення з мільйонами відтінків. Це дасть змогу авіакомпаніям використовувати штатне освітлення для оформлення салону у свій фірмовий стиль. Також це дасть змогу імітувати в салоні будь-який час доби — світанок, день, захід сонця, ніч.
Airbus також змінив загальне компонування салону, завдяки чому нова версія A220 отримає 160 посадкових місць, на 10 більше, ніж зараз. Завдяки цьому, завантажені маршрути потенційно можуть стати прибутковішими на 7%, що є суттєвим показником для низькорентабельної галузі авіаперевезень.
Європейський авіабудівний концерн сподівається, що нова версія літака зможе пройти сертифікацію вже до 2027 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems