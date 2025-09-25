Airbus оновлює літак А220 (деталі) Сьогодні 22:49 — Фондовий ринок

Європейський концерн Airbus анонсував випуск оновленої версії вузькофюзеляжного двомоторного літака А220 зі збільшеною місткістю. Про це повідомляє AviaNews

Нова версія літака, яка має бути представлена у 2026 році, отримає інтер’єр Airspace зі збільшеними на 15% полицями для багажу. При цьому самі полиці стануть легшими на 20% і будуть більш зручними у використанні. Зазначається, що, завдяки легшим полицям, зменшаться витрати авіакомпаній на паливо.

Ще однією важливою новацією в інтер’єрі стане сучасна LED-система освітлення з мільйонами відтінків. Це дасть змогу авіакомпаніям використовувати штатне освітлення для оформлення салону у свій фірмовий стиль. Також це дасть змогу імітувати в салоні будь-який час доби — світанок, день, захід сонця, ніч.

Airbus також змінив загальне компонування салону, завдяки чому нова версія A220 отримає 160 посадкових місць, на 10 більше, ніж зараз. Завдяки цьому, завантажені маршрути потенційно можуть стати прибутковішими на 7%, що є суттєвим показником для низькорентабельної галузі авіаперевезень.

Європейський авіабудівний концерн сподівається, що нова версія літака зможе пройти сертифікацію вже до 2027 року.

