Готівка має працювати: в НКЦПФР пояснили важливість прийняття законопроєкту про особові інвестрахунки

Україна готується до запуску нового фінансового інструменту — особових інвестиційних рахунків (ОІР). Запровадження ОІР дозволить залучити в економіку кошти, які сьогодні не працюють, та збільшити податкові надходження без ризику для державного бюджету.

На цьому наголосив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов під час презентації законопроєкту № 14296 про запуск ОІР, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

У чому суть ініціативи

Механізм передбачає податкову пільгу лише для довгострокових інвестицій: якщо проінвестовані кошти протримати на рахунку 5 років, то після закінчення цього строку весь прибуток за цей час виключається з бази оподаткування і не підлягає декларуванню фізичною особою — за аналогією з ОВДП. У разі дострокового зняття коштів (менше, ніж 5 років) усі податки сплачуються у повному обсязі.

Особові інвестиційні рахунки орієнтовані на кошти, які зараз:

лежать у готівці;

зберігаються на рахунках без участі в економіці;

вкладені у валюту без податкового ефекту.



За останніми даними, на рахунках українців загалом зберігається близько трильйона гривень. Також, за даними спеціального опитування, громадяни переважно зберігають гроші такими способами:

59% — готівкою вдома;

21% — на поточних або депозитних рахунках;

решта використовує інші способи.

«Тож, запускаючи особові інвестрахунки, ми зможемо збільшити податкову базу за рахунок грошей, які зараз взагалі не генерують надходжень. Їх залучення в економіку означає розвиток бізнесу, створення робочих місць і зростання економіки», — пояснив Магомедов.

Ще одна перевага ОІР — мінімізація бюрократії для емітентів і інвесторів. Сьогодні адміністрування податків для тисяч дрібних інвесторів створює значні витрати і часто стримує розвиток ринку. У цій моделі інвестиційні фірми беруть на себе весь облік і взаємодію з податковими органами.

Для громадян це означає відсутність необхідності подавати декларації, а для емітентів — звільнення від масового адміністрування податків.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків презентувала законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів» щодо особових інвестиційних рахунків.

