Укрзалізниця повідомила, які потяги затримуються через аварію під Коростенем (список)

Через аварію на залізниці неподалік Коростеня низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об’їзним маршрутом, а отже — із затримкою.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
«Низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об’їзним маршрутом, а отже — із затримкою відносно стандартного графіка», — говориться у повідомленні.
Так, поїзд Харків — Ужгород затримується на 7 годин 24 хвилини, Холм — Київ, Варшава — Київ та Перемишль — Київ затримуються на три години.
• № 45/46 Харків — Ужгород (+7:24)
• № 19/20 Холм — Київ (+3:10)
• № 67/68 Варшава — Київ (+3:10)
• № 715/716 Перемишль — Київ (+3:02)
• № 27/28 Чоп — Київ (+2:20)
• № 749/750 Київ — Відень (+2:07)
• № 351/352 Кишинів — Київ (+2:05)
• № 63/64 Харків — Перемишль (+2:04)
• № 111/112 Ізюм — Львів (+2:04)
• № 107/108 Солотвино — Київ (+2:00)
• № 773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00)
• № 705/706 Перемишль —Київ (+1:30)
«Укрзалізниця» повідомляє, що під Коростенем тривають відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб.
За матеріалами:
Finance.ua
