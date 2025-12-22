НКЦПФР включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще два кейси Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

НКЦПФР включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще два кейси

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще два кейси.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

«Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів — на черговому засіданні було оновлено список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів», — сказано в повідомленні.

Список містить вже 458 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства.

До переліку додали такі SCAM-проєкти:

Типові ознаки ризикових інвестпроєктів:

немає ліцензій та зрозумілої інформації про організаторів;

відсутні підтвердні документи;

немає належного регулювання чи нагляду;

застосовується нав’язлива реклама;

обіцяють нереально високі прибутки;

не говорять про можливі ризики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків презентувала законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів» щодо особових інвестиційних рахунків.

Механізм роботи рахунку передбачає розміщення коштів строком на 5 років з інвестуванням у вітчизняні цінні папери. Якщо кошти перебувають на рахунку протягом усього періоду, отриманий прибуток не оподатковується. У разі дострокового зняття застосовуються стандартні правила оподаткування.

Запровадження ОІР дозволить залучити в економіку кошти, які сьогодні не працюють, та збільшити податкові надходження без ризику для державного бюджету. У чому суть ініціативи — розповідаємо тут

