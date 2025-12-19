TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США — Axios Сьогодні 23:28 — Фондовий ринок

TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США — Axios

Китайська компанія ByteDance, яка володіє соцмережею TikTok, підписала угоду про відчуження свого американського підрозділу на користь спільного підприємства, яке перебуватиме під контролем інвесторів зі США.

Про це повідомляє Axios із посиланням на внутрішній документ компанії. Інших підписантів видання не вказує.

Згідно з документом, усі формальні процедури щодо угоди мають бути завершені 22 січня. Новостворена структура матиме назву TikTok USDS Joint Venture LLC.

Читайте також США та Китай досягли домовленості щодо продажу TikTok

Зазначається, що компанії Oracle, Silver Lake та інвестиційна група MGX з Абу-Дабі сукупно володітимуть 45% американського підрозділу. Майже третина акцій перейде афілійованим структурам чинних інвесторів ByteDance, ще близько 20% залишаться за самою китайською компанією.

Спільне підприємство відповідатиме за захист даних користувачів у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та програмне забезпечення. Зокрема, воно гарантуватиме, «що стрічка контенту буде вільною від зовнішніх маніпуляцій».

«Довірений партнер з безпеки відповідатиме за аудит і перевірку дотримання погоджених умов національної безпеки, і Oracle стане таким довіреним партнером після завершення угоди», — ідеться в документі.

Після завершення всіх процедур американське СП «працюватиме як незалежна структура з повноваженнями у сфері захисту даних у США, безпеки алгоритмів, модерації контенту та програмного забезпечення». Водночас глобальні підрозділи TikTok у США займатимуться сумісністю продуктів та окремими комерційними напрямами, зокрема рекламою і маркетингом.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.