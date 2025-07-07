TikTok запускає новий застосунок у США, — Reuters Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

TikTok запускає новий застосунок у США, — Reuters

TikTok готується до запуску окремої версії застосунку для користувачів у США. Це пов’язано з вимогою американської влади продати місцеві активи сервісу.

Про це повідомляє Reuters

За даними анонімних джерел видання, TikTok створює нову версію свого додатка для користувачів у Сполучених Штатах напередодні запланованого продажу додатка групі інвесторів.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що почне переговори щодо можливої ​​угоди щодо TikTok з Китаєм у понеділок або вівторок.

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Він сказав, що Сполучені Штати «практично» мають угоду щодо продажу програми TikTok.

У повідомленні джерел йдеться, що TikTok розробив план запуску нового додатка в магазинах додатків США 5 вересня.

Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.

У звіті додається, що користувачам TikTok зрештою доведеться завантажити новий додаток, щоб мати змогу продовжувати користуватися сервісом, хоча існуючий додаток працюватиме до березня наступного року, хоча терміни можуть змінитися.

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