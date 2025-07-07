TikTok запускає новий застосунок у США, — Reuters — Finance.ua
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TikTok запускає новий застосунок у США, — Reuters

Технології&Авто
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TikTok запускає новий застосунок у США, — Reuters
TikTok запускає новий застосунок у США, — Reuters
TikTok готується до запуску окремої версії застосунку для користувачів у США. Це пов’язано з вимогою американської влади продати місцеві активи сервісу.
Про це повідомляє Reuters.
За даними анонімних джерел видання, TikTok створює нову версію свого додатка для користувачів у Сполучених Штатах напередодні запланованого продажу додатка групі інвесторів.
Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що почне переговори щодо можливої ​​угоди щодо TikTok з Китаєм у понеділок або вівторок.
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Він сказав, що Сполучені Штати «практично» мають угоду щодо продажу програми TikTok.
У повідомленні джерел йдеться, що TikTok розробив план запуску нового додатка в магазинах додатків США 5 вересня.
Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.
У звіті додається, що користувачам TikTok зрештою доведеться завантажити новий додаток, щоб мати змогу продовжувати користуватися сервісом, хоча існуючий додаток працюватиме до березня наступного року, хоча терміни можуть змінитися.
За матеріалами:
РБК-Україна
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