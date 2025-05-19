TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу — Finance.ua

TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу Сьогодні 04:20 — Технології&Авто

TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу

Engadget пише , що TikTok додає нову функцію для користувачів до 18 років. О з 22:00 їм автоматично показуватимуть екран з керованою медитацією, розповідаємо деталі.

Що сталося

TikTok запускає нову функцію для підлітків — після 22:00 застосунок автоматично показуватиме їм повноекранне меню з «керованою медитацією». Мета — заохотити молодь розслабитися та відкласти телефон. Функція вже активована за замовчуванням для всіх користувачів до 18 років.

Читайте також TikTok запустив функцію перетворення зображень на відео за допомогою ШІ

Якщо підліток спробує проігнорувати перше повідомлення і продовжить прокручувати стрічку, з’явиться друга підказка — агресивніша і складніша для ігнорування. Дорослі також зможуть скористатися нічною медитацією через розділ контролю часу використання, але в них ця опція не ввімкнена автоматично.

TikTok пояснює: рішення ухвалене після експерименту з функцією «Години сну», у межах якого 98% підлітків залишили налаштування нічної медитації активними.

Чому це цікаво

TikTok давно критикують за надмірний скролінг — зокрема серед підлітків. Витоки внутрішніх документів компанії, оприлюднені під час судового процесу, свідчать, що підлітки користувалися застосунком у середньому 107 хвилин на день, навіть за встановленого ліміту в 60 хвилин.

Нічна медитація — це спроба змінити цей сценарій. TikTok вбудовує цифрову «паузу», що може покращити сон і зменшити залежність.

Що далі

Запуск функції збігається з посиленням тиску на TikTok з боку американської влади. У квітні президент Дональд Трамп підписав чергове продовження крайнього терміну для заборони застосунку в США. Щоб залишитися на ринку, TikTok має або знайти нового американського власника, або домовитися з урядом США — подробиці такої угоди ще не розкриті.

На цьому фоні TikTok посилює політику безпеки та батьківського контролю, щоб довести свою відповідальність перед регуляторами. Нововведення з нічною медитацією — частина цієї стратегії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.