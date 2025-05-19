TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу

Технології&Авто
13
TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу
TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу
Engadget пише, що TikTok додає нову функцію для користувачів до 18 років. О з 22:00 їм автоматично показуватимуть екран з керованою медитацією, розповідаємо деталі.

Що сталося

TikTok запускає нову функцію для підлітків — після 22:00 застосунок автоматично показуватиме їм повноекранне меню з «керованою медитацією». Мета — заохотити молодь розслабитися та відкласти телефон. Функція вже активована за замовчуванням для всіх користувачів до 18 років.
Читайте також
Якщо підліток спробує проігнорувати перше повідомлення і продовжить прокручувати стрічку, з’явиться друга підказка — агресивніша і складніша для ігнорування. Дорослі також зможуть скористатися нічною медитацією через розділ контролю часу використання, але в них ця опція не ввімкнена автоматично.
TikTok пояснює: рішення ухвалене після експерименту з функцією «Години сну», у межах якого 98% підлітків залишили налаштування нічної медитації активними.

Чому це цікаво

TikTok давно критикують за надмірний скролінг — зокрема серед підлітків. Витоки внутрішніх документів компанії, оприлюднені під час судового процесу, свідчать, що підлітки користувалися застосунком у середньому 107 хвилин на день, навіть за встановленого ліміту в 60 хвилин.
Нічна медитація — це спроба змінити цей сценарій. TikTok вбудовує цифрову «паузу», що може покращити сон і зменшити залежність.

Що далі

Запуск функції збігається з посиленням тиску на TikTok з боку американської влади. У квітні президент Дональд Трамп підписав чергове продовження крайнього терміну для заборони застосунку в США. Щоб залишитися на ринку, TikTok має або знайти нового американського власника, або домовитися з урядом США — подробиці такої угоди ще не розкриті.
На цьому фоні TikTok посилює політику безпеки та батьківського контролю, щоб довести свою відповідальність перед регуляторами. Нововведення з нічною медитацією — частина цієї стратегії.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems