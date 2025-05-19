TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу — Finance.ua

TikTok додає нову фічу проти безкінечного скролінгу
Engadget пише, що TikTok додає нову функцію для користувачів до 18 років. О з 22:00 їм автоматично показуватимуть екран з керованою медитацією, розповідаємо деталі.
Що сталося
TikTok запускає нову функцію для підлітків — після 22:00 застосунок автоматично показуватиме їм повноекранне меню з «керованою медитацією». Мета — заохотити молодь розслабитися та відкласти телефон. Функція вже активована за замовчуванням для всіх користувачів до 18 років.
Якщо підліток спробує проігнорувати перше повідомлення і продовжить прокручувати стрічку, з’явиться друга підказка — агресивніша і складніша для ігнорування. Дорослі також зможуть скористатися нічною медитацією через розділ контролю часу використання, але в них ця опція не ввімкнена автоматично.
TikTok пояснює: рішення ухвалене після експерименту з функцією «Години сну», у межах якого 98% підлітків залишили налаштування нічної медитації активними.
Чому це цікаво
TikTok давно критикують за надмірний скролінг — зокрема серед підлітків. Витоки внутрішніх документів компанії, оприлюднені під час судового процесу, свідчать, що підлітки користувалися застосунком у середньому 107 хвилин на день, навіть за встановленого ліміту в 60 хвилин.
Нічна медитація — це спроба змінити цей сценарій. TikTok вбудовує цифрову «паузу», що може покращити сон і зменшити залежність.
Що далі
Запуск функції збігається з посиленням тиску на TikTok з боку американської влади. У квітні президент Дональд Трамп підписав чергове продовження крайнього терміну для заборони застосунку в США. Щоб залишитися на ринку, TikTok має або знайти нового американського власника, або домовитися з урядом США — подробиці такої угоди ще не розкриті.
На цьому фоні TikTok посилює політику безпеки та батьківського контролю, щоб довести свою відповідальність перед регуляторами. Нововведення з нічною медитацією — частина цієї стратегії.
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