Метінвест придбав румунський трубний завод — деталі Сьогодні 14:12 — Фондовий ринок

16 грудня Метінвест закрив угоду з придбання підприємства ArcelorMittal Tubular Products Iași, розташованого в румунському місті Ясси.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Завод виробляє зварні конструкційні труби для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору.

Його максимальна потужність — 240 тис. тонн продукції на рік.

«Метінвест ще до великої війни почав будувати міст між металургією України та ЄС. Тому новий завод для нас — це унікальна можливість завантажити роботою відразу два підприємства — в Яссах і Запоріжжі. Це частина нашого внеску у повоєнну відбудову. Я певен, що продукція заводу матиме попит не лише в ЄС, а буде затребувана й під час відновлення пошкодженої бойовими діями інфраструктури й промисловості України», — прокоментував завершення угоди генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

У повідомленні сказано, що підприємство стало першим виробничим майданчиком Метінвесту в Румунії.

Перемовини щодо придбання заводу тривали декілька місяців.

Так, Група 24 листопада 2025 року отримала схвалення Європейської комісії щодо придбання активу на підставі Регламенту Європейського Союзу про злиття, а днем пізніше — національного відомства Румунії з питань конкуренції за результатами процедури скринінгу іноземної інвестиції.

Інтеграція активу у виробничі й організаційні ланцюги Метінвесту планується у 2026 році.

Завод має п’ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії покриття. Метінвест дотримуватиметься всіх умов трудових договорів зі співробітниками підприємства в Ясах.

Окрім України та Румунії Група Метінвест має активи в Італії, Болгарії, Великій Британії та США. Акціонером Групи є Рінат Ахметов.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.