США та Китай досягли домовленості щодо продажу TikTok

Китай і Сполучені Штати остаточно узгодили угоду щодо TikTok. Її підпишуть президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь під час зустрічі 30 жовтня.
Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю CBS News, передає hromadske.
Остаточне узгодження домовленостей
«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що на сьогодні всі деталі узгоджені й у четвер (30 жовтня. — Ред.) у Кореї два лідери укладуть цю угоду», — сказав Бессент.
Трамп ще минулого місяця підписав указ, який дозволяє продаж TikTok групі американських інвесторів. Проте подробиці майбутньої угоди поки що не розголошують.
Бессент пояснив, що він не бере участі у комерційній частині домовленостей: «Моє завдання було домогтися згоди Китаю на затвердження угоди, і ми успішно виконали це за останні два дні».
Як розвивалася ситуація з продажем TikTok
У березні 2024 року Конгрес США ухвалив законопроєкт, який зобов’язував китайську компанію ByteDance продати TikTok некитайським власникам протягом шести місяців. Якщо продаж не відбудеться, то застосунок мали заблокувати в країні.
Американські посадовці неодноразово висловлювали занепокоєння, що TikTok може використовуватись для збору даних або впливу з боку китайського уряду.
Трамп раніше заявляв, що хоче, аби TikTok принаймні наполовину належав американським інвесторам. Після кількох продовжень терміну сторонам вдалося досягти остаточного рішення.
