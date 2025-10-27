0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США та Китай досягли домовленості щодо продажу TikTok

Світ
29
США та Китай досягли домовленості щодо продажу TikTok
США та Китай досягли домовленості щодо продажу TikTok
Китай і Сполучені Штати остаточно узгодили угоду щодо TikTok. Її підпишуть президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь під час зустрічі 30 жовтня.
Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю CBS News, передає hromadske.

Остаточне узгодження домовленостей

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що на сьогодні всі деталі узгоджені й у четвер (30 жовтня. — Ред.) у Кореї два лідери укладуть цю угоду», — сказав Бессент.
Трамп ще минулого місяця підписав указ, який дозволяє продаж TikTok групі американських інвесторів. Проте подробиці майбутньої угоди поки що не розголошують.
Бессент пояснив, що він не бере участі у комерційній частині домовленостей: «Моє завдання було домогтися згоди Китаю на затвердження угоди, і ми успішно виконали це за останні два дні».

Як розвивалася ситуація з продажем TikTok

У березні 2024 року Конгрес США ухвалив законопроєкт, який зобов’язував китайську компанію ByteDance продати TikTok некитайським власникам протягом шести місяців. Якщо продаж не відбудеться, то застосунок мали заблокувати в країні.
Американські посадовці неодноразово висловлювали занепокоєння, що TikTok може використовуватись для збору даних або впливу з боку китайського уряду.
Трамп раніше заявляв, що хоче, аби TikTok принаймні наполовину належав американським інвесторам. Після кількох продовжень терміну сторонам вдалося досягти остаточного рішення.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems