Що найчастіше шукали туристи в Google у 2025 році

Портал The Sun назвав 10 найпопулярніших пошукових запитів у Google щодо подорожей у 2025 році, а також дав відповіді на них.

1. Скільки рідини можна взяти із собою в літак? (8100 запитів на місяць)

Перед поїздкою варто перевірити правила аеропорту, оскільки в деяких уже скасували правило 100 мл. Наприклад, лондонський аеропорт Гатвік тепер дозволяє пасажирам проносити з собою рідини об’ємом до 2 літрів, тоді як лондонський аеропорт Хітроу, як і раніше, дотримується правила 100 мл.

Якщо ви не впевнені, які правила діють в аеропорту вашого вильоту або прильоту, найкраще проносити рідини об’ємом менше ніж 100 мл у поліетиленовому пакеті.

Чи можна літати під час вагітності? (4400 пошукових запитів на місяць)

Вас може це здивувати, але більшість авіакомпаній не дозволяють вагітним жінкам літати після 36−37 тижнів вагітності, хоча цей термін скорочується до 32 тижнів, якщо ви вагітні більш ніж однією дитиною.

До цього моменту літати можна, якщо немає медичних протипоказань. І рекомендується проконсультуватися з лікарем перед бронюванням відпустки, про всяк випадок.

Який термін дії паспорта необхідний для подорожі? (3600 пошукових запитів на місяць)

Відповідь залежить від країни, зазвичай це від трьох до шести місяців. У більшості країн Європи потрібно щонайменше три місяці, тоді як у Єгипті, Таїланді та Індонезії — шість місяців.

У деяких місцях жодних вимог немає — наприклад, на Барбадосі достатньо мати чинний паспорт, без додаткових місяців.

Найкраще відвідати сайт Міністерства закордонних справ і перевірити вимоги до в’їзду в потрібну вам країну перед бронюванням відпустки.

Скільки коштує туристична страховка? (2900 запитів на місяць)

Туристична страховка не обов’язково буде дорогою, але ціна змінюється залежно від низки факторів.

Найнижчі ціни будуть, якщо ви їдете в безпечне місце на короткий термін. Однак, наприклад, мандрівникам старшого віку або тим, у кого діагностовано захворювання, доведеться платити більше, як і тим, хто їде в більш небезпечні місця або займається екстремальними видами спорту.

І, звісно ж, якщо ви оплачуєте річну страховку або їдете на триваліший термін, ніж стандартна відпустка, усе це збільшує вартість.

Коли найкраще бронювати авіаквитки? (2400 щомісячних запитів)

Найкращий час для бронювання авіаквитків є предметом запеклих суперечок. Це може бути як неділя в січні під час розпродажів, так і за шість-дванадцять тижнів до відпустки.

Усе залежить і від місця призначення, оскільки це може залежати від сезону шкільних канікул у тому місці, куди ви їдете.

Куди поїхати в лютому? (2400 пошукових запитів на місяць)

Лютий може бути чудовим місяцем для відпустки, оскільки це ще не сезон, але більшість людей уже отримали свою першу зарплату після Різдва.

