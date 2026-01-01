0 800 307 555
Кожен четвертий українець змінює галузь роботи після переїзду в Польщу

Світ
10
Українці після прибуття до Польщі часто змінюють сферу зайнятості. Близько 40% громадян України влаштовуються на роботу в іншому секторі, ніж той, у якому вони працювали до міграції. Ще 25% знаходять роботу в тій самій галузі, а 24% не були економічно активними до приїзду.
Про це пише inpoland, посилаючись на звіт Польського економічного інституту (PIE).

Де працюють українці у Польщі

Згідно з дослідженням, вісім із десяти іммігрантів з України працюють у трудомістких секторах із низьким бар’єром входу.
Саме ці галузі роками відчувають дефіцит робочої сили, що полегшує працевлаштування новоприбулих.
Аналітики PIE зазначають, що така структура зайнятості є типовою для перших років перебування мігрантів у новій країні.
Найбільше українців працює в:
  • адміністративних та допоміжних послугах — 19,8%,
  • промисловій переробці — 19,1%,
  • будівництві — 13,5%,
  • транспорті та складському господарстві — 12,1%,
  • торгівлі та ремонті транспортних засобів — 9,2%,
  • готельно-ресторанному бізнесі — 6,6%.
У готельній, туристичній, торговельній сферах і сфері послуг зміна галузі є найпоширенішою — понад половина працівників раніше працювали в іншому секторі.
У спеціалізованих галузях, таких як охорона здоров’я, ІТ, освіта та фінанси, зміна професійного профілю трапляється рідше: близько половини іммігрантів продовжують працювати за фахом.
Експерти наголошують, що з часом, у міру набуття мовних і професійних компетенцій та усунення бар’єрів із визнання кваліфікацій, позиції українців на польському ринку праці поступово покращуються.

Що зміниться для працівників у Польщі з 2026 року

Наступний рік принесе багато змін для польського ринку праці. Деякі зміни набудуть чинності у 2026 році, тоді як інші все ще очікують на законодавче схвалення. Раніше Finance.ua розповідав, що зміниться для працівників у Польщі з 2026 року
За матеріалами:
inpoland
Payment systems