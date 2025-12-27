0 800 307 555
З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка

З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка — найнижча допустима сума, яку можна виплатити особі, яка працює за договором доручення або виконує послуги в рамках взаємодії між підприємствами (B2B).
Про це пише inpoland.
«Її було запроваджено для зменшення кількості ситуацій, коли підрядники отримували значно меншу оплату, ніж штатні працівники, незважаючи на виконання практично однакової роботи», — пише видання.

На скільки зросте мінімальна погодинна ставка у Польщі

Наразі мінімальна погодинна ставка в Польщі становить 30,50 злотих брутто. Після сплати повних внесків до ZUS це дорівнює 23,94 злотих нетто.
Якщо підрядник не сплачує добровільний внесок на медичне страхування, сума «на руки» є дещо вищою — близько 24,62 злотих нетто.
З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна ставка зросте до 31,40 злотих брутто. Фактичний дохід виглядатиме так:
  • 24,50 злотих нетто — за умови сплати повних внесків до ZUS;
  • 25,20 злотих нетто — без повних внесків.
Зазначається, хоча підвищення не є значним, для багатьох фрілансерів це буде помітне збільшення доходу, особливо зі збільшенням кількості відпрацьованих годин.
Варто також пам’ятати, що особи віком до 26 років, які користуються податковою пільгою PIT-0, отримуватимуть значно вищі виплати, еквівалентні валовим сумам, оскільки з їхньої зарплати не відраховуються податки.

Мінімальна зарплата у Польщі

До цього Finance.ua зазначав, що з 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 55 127 грн станом на вересень 2025 р.) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).
За прогнозами уряду, у 2026 році зростання мінімальної зарплати допоможе скоротити розрив між найнижчими та середніми доходами.
За матеріалами:
inpoland
Payment systems