З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка — найнижча допустима сума, яку можна виплатити особі, яка працює за договором доручення або виконує послуги в рамках взаємодії між підприємствами (B2B).
«Її було запроваджено для зменшення кількості ситуацій, коли підрядники отримували значно меншу оплату, ніж штатні працівники, незважаючи на виконання практично однакової роботи», — пише видання.
На скільки зросте мінімальна погодинна ставка у Польщі
Наразі мінімальна погодинна ставка в Польщі становить 30,50 злотих брутто. Після сплати повних внесків до ZUS це дорівнює 23,94 злотих нетто.
Якщо підрядник не сплачує добровільний внесок на медичне страхування, сума «на руки» є дещо вищою — близько 24,62 злотих нетто.
З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна ставка зросте до 31,40 злотих брутто. Фактичний дохід виглядатиме так:
- 24,50 злотих нетто — за умови сплати повних внесків до ZUS;
- 25,20 злотих нетто — без повних внесків.
Зазначається, хоча підвищення не є значним, для багатьох фрілансерів це буде помітне збільшення доходу, особливо зі збільшенням кількості відпрацьованих годин.
Варто також пам’ятати, що особи віком до 26 років, які користуються податковою пільгою PIT-0, отримуватимуть значно вищі виплати, еквівалентні валовим сумам, оскільки з їхньої зарплати не відраховуються податки.
Мінімальна зарплата у Польщі
До цього Finance.ua зазначав, що з 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 55 127 грн станом на вересень 2025 р.) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).
За прогнозами уряду, у 2026 році зростання мінімальної зарплати допоможе скоротити розрив між найнижчими та середніми доходами.
