Дефіцит кадрів у Польщі: 15 професій, які будуть затребувані у 2026 році Сьогодні 15:50 — Світ

Дефіцит кадрів у Польщі: 15 професій, які будуть затребувані у 2026 році

Ринок праці в Польщі продовжує змінюватися під впливом демографічних тенденцій, міграції та автоматизації. Чергове дослідження «Барометр професій» окреслило спеціальності, на які найближчими роками очікується підвищений попит.

Про це повідомляє inpoland.

Професії з найбільшим попитом у 2026 році

Згідно з результатами дослідження, у 2026 році роботодавці в Польщі найбільше потребуватимуть:

водіїв вантажівок і тягачів-причепів; лікарів; працівників складів; будівельників-монтажників; вчителів практичної професійної освіти; вчителів загальної освіти та іноземних мов; вчителів професійних дисциплін; вчителів спеціальної освіти та інтеграційних класів; операторів і механіків землерийної техніки; доглядальників за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю; медсестер і акушерок; працівників силових структур; психологів і терапевтів; бухгалтерів; зварювальників.

У яких сферах зростає конкуренція за робочі місця

Водночас експерти прогнозують, що у 2026 році складніше буде знайти роботу фахівцям креативних, медійних, маркетингових і гуманітарних галузей, а також у низці офісних спеціалізацій.

Йдеться, зокрема, про графічних дизайнерів, журналістів, перекладачів, спеціалістів зі зв’язків з громадськістю, маркетингу, фінансів і HR. Це ті сфери, де інструменти автоматизації та цифрові рішення відіграють дедалі важливішу роль, тому фахівцям радять зосередитися на здобутті додаткових і суміжних навичок.

Нагадаємо, у Польщі з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 4806 злотих брутто, що на 140 злотих більше, ніж зараз.

посвідки на проживання у Польщі суттєво змінюється. Також ми раніше повідомляли , що з 2026 року процес подання заяв на отриманнясуттєво змінюється.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.