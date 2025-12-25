Дефіцит кадрів у Польщі: 15 професій, які будуть затребувані у 2026 році
Ринок праці в Польщі продовжує змінюватися під впливом демографічних тенденцій, міграції та автоматизації. Чергове дослідження «Барометр професій» окреслило спеціальності, на які найближчими роками очікується підвищений попит.
Про це повідомляє inpoland.
Професії з найбільшим попитом у 2026 році
Згідно з результатами дослідження, у 2026 році роботодавці в Польщі найбільше потребуватимуть:
- водіїв вантажівок і тягачів-причепів;
- лікарів;
- працівників складів;
- будівельників-монтажників;
- вчителів практичної професійної освіти;
- вчителів загальної освіти та іноземних мов;
- вчителів професійних дисциплін;
- вчителів спеціальної освіти та інтеграційних класів;
- операторів і механіків землерийної техніки;
- доглядальників за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю;
- медсестер і акушерок;
- працівників силових структур;
- психологів і терапевтів;
- бухгалтерів;
- зварювальників.
У яких сферах зростає конкуренція за робочі місця
Водночас експерти прогнозують, що у 2026 році складніше буде знайти роботу фахівцям креативних, медійних, маркетингових і гуманітарних галузей, а також у низці офісних спеціалізацій.
Йдеться, зокрема, про графічних дизайнерів, журналістів, перекладачів, спеціалістів зі зв’язків з громадськістю, маркетингу, фінансів і HR. Це ті сфери, де інструменти автоматизації та цифрові рішення відіграють дедалі важливішу роль, тому фахівцям радять зосередитися на здобутті додаткових і суміжних навичок.
Нагадаємо, у Польщі з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 4806 злотих брутто, що на 140 злотих більше, ніж зараз.
Також ми раніше повідомляли, що з 2026 року процес подання заяв на отримання посвідки на проживання у Польщі суттєво змінюється.
