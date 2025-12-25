0 800 307 555
Дефіцит кадрів у Польщі: 15 професій, які будуть затребувані у 2026 році

Дефіцит кадрів у Польщі: 15 професій, які будуть затребувані у 2026 році
Ринок праці в Польщі продовжує змінюватися під впливом демографічних тенденцій, міграції та автоматизації. Чергове дослідження «Барометр професій» окреслило спеціальності, на які найближчими роками очікується підвищений попит.
Про це повідомляє inpoland.

Професії з найбільшим попитом у 2026 році

Згідно з результатами дослідження, у 2026 році роботодавці в Польщі найбільше потребуватимуть:
  1. водіїв вантажівок і тягачів-причепів;
  2. лікарів;
  3. працівників складів;
  4. будівельників-монтажників;
  5. вчителів практичної професійної освіти;
  6. вчителів загальної освіти та іноземних мов;
  7. вчителів професійних дисциплін;
  8. вчителів спеціальної освіти та інтеграційних класів;
  9. операторів і механіків землерийної техніки;
  10. доглядальників за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю;
  11. медсестер і акушерок;
  12. працівників силових структур;
  13. психологів і терапевтів;
  14. бухгалтерів;
  15. зварювальників.

У яких сферах зростає конкуренція за робочі місця

Водночас експерти прогнозують, що у 2026 році складніше буде знайти роботу фахівцям креативних, медійних, маркетингових і гуманітарних галузей, а також у низці офісних спеціалізацій.
Йдеться, зокрема, про графічних дизайнерів, журналістів, перекладачів, спеціалістів зі зв’язків з громадськістю, маркетингу, фінансів і HR. Це ті сфери, де інструменти автоматизації та цифрові рішення відіграють дедалі важливішу роль, тому фахівцям радять зосередитися на здобутті додаткових і суміжних навичок.
Нагадаємо, у Польщі з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 4806 злотих брутто, що на 140 злотих більше, ніж зараз.
Також ми раніше повідомляли, що з 2026 року процес подання заяв на отримання посвідки на проживання у Польщі суттєво змінюється.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
