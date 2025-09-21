Якою буде мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році Сьогодні 16:07 — Світ

Якою буде мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році

З 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 55 127 грн станом на вересень 2025 р.) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).

Про це свідчить постанова Ради міністрів, підписана прем’єр-міністром Дональдом Туском, опублікована у Віснику Законів (Dzienniku Ustaw).

За прогнозами уряду, у 2026 році зростання мінімальної зарплати допоможе скоротити розрив між найнижчими та середніми доходами.

Це також сприятиме розвитку ринку праці, підвищенню мотивації та легалізації зайнятості. Збільшення мінімалки вплине приблизно на 3 мільйони працівників по всій країні.

Мінімальна зарплата в Україні

Кабінет міністрів пропонує у проєкті державного бюджету України на 2026 рік збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.

Прожитковий мінімум, в разі ухвалення головного фінансового документа у нинішній редакції, зросте до 3209 гривень.

Водночас підприємствам доведеться підвищити рівень зарплат для бронювання працівників через заплановане зростання мінімальної зарплати у проєкті держбюджету-2026.

Після ухвалення бюджету з підвищенням «мінімалки» з 1 січня 2026 року підприємствам потрібно буде мати середню зарплату від 21 617,5 грн, а працівники — претенденти на бронювання отримуватимуть не менше цієї суми.

