0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Якою буде мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році

Світ
32
Якою буде мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році
Якою буде мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році
З 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 55 127 грн станом на вересень 2025 р.) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).
Про це свідчить постанова Ради міністрів, підписана прем’єр-міністром Дональдом Туском, опублікована у Віснику Законів (Dzienniku Ustaw).
Читайте також
За прогнозами уряду, у 2026 році зростання мінімальної зарплати допоможе скоротити розрив між найнижчими та середніми доходами.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Це також сприятиме розвитку ринку праці, підвищенню мотивації та легалізації зайнятості. Збільшення мінімалки вплине приблизно на 3 мільйони працівників по всій країні.

Мінімальна зарплата в Україні

Кабінет міністрів пропонує у проєкті державного бюджету України на 2026 рік збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.
Читайте також
Прожитковий мінімум, в разі ухвалення головного фінансового документа у нинішній редакції, зросте до 3209 гривень.
Водночас підприємствам доведеться підвищити рівень зарплат для бронювання працівників через заплановане зростання мінімальної зарплати у проєкті держбюджету-2026.
Після ухвалення бюджету з підвищенням «мінімалки» з 1 січня 2026 року підприємствам потрібно буде мати середню зарплату від 21 617,5 грн, а працівники — претенденти на бронювання отримуватимуть не менше цієї суми.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems