Середня зарплата для бронювання працівників зросте у 2026 році

102
Підприємствам доведеться підвищити рівень зарплат для бронювання працівників через заплановане зростання мінімальної зарплати у проєкті держбюджету-2026.
Законопроєкт № 14000 від 15 вересня передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року до 8647 грн (52 грн у погодинному розмірі) проти нинішніх 8000 грн.
Відповідно до постанови № 1332 від 22 листопада 2024 року, для бронювання персоналу компанія має забезпечувати середню зарплату щонайменше на рівні 2,5 мінімальних. Наразі це близько 20 тис. грн на місяць, і таку ж зарплату повинні отримувати співробітники, яких бронюють, упродовж усього періоду.
Після ухвалення бюджету з підвищенням «мінімалки» з 1 січня 2026 року підприємствам потрібно буде мати середню зарплату від 21 617,5 грн, а працівники — претенденти на бронювання отримуватимуть не менше цієї суми.

Довідка Finance.ua:

  • у серпні цього року Кабінет Міністрів розширив можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій, дозволивши 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств;
  • також нагадаємо, що народні депутати зареєстрували законопроєкт, який має скоротити надмірне бронювання у держорганах. Пропонується уточнити перелік органів, де військовозобов’язані підлягатимуть бронюванню, та встановити граничну кількість таких працівників у низці держустанов.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
Payment systems