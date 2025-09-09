0 800 307 555
укр
Кабмін дозволив бронювати співробітників підприємств з виробництва БПЛА

68
Кабінет Міністрів доповнив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання співробітників, включивши підприємства, що виробляють безпілотні літальні апарати (БПЛА), військову та спеціальну техніку, боєприпаси та їх складові.
Відповідна постанова № 1106 оприлюднена на сайті уряду.

Що передбачає нова постанова

Тепер до переліку критично важливих підприємств входять ті, що виконують державні контракти з виробництва:
  • безпілотних систем (авіаційних, роботизованих, плаваючих);
  • озброєння та військової техніки;
  • боєприпасів та їх складових частин;
  • інших товарів оборонного призначення на замовлення державних органів, зокрема адміністрації держспецзв’язку.
Також постанова уточнила норму щодо бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах. Тепер бронювання буде здійснюватися «на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси».
Нагадаємо, Кабмін передбачив можливість бронювання усіх працівників критично важливих підприємств, що працюють на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також у сферах, пов’язаних з ОПК. Економічний ефект від рішення (збережене ВВП та податкові надходження) може становити близько 2,25 млрд грн на рік.
Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. Заброньовані працівники можуть виїхати за наявності відповідних документів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
