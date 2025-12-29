0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: виплати військовим, умова скасування воєнного стану, доплата до пенсії в 2026 році

60
У понеділок, 29 грудня ми розбирались, які виплати отримують військові у 2026 році. Про це читайте у новій статті:
Які виплати, пільги та гарантії отримують військові у 2026 році
Цифрові помічники для підприємців
Як повідомляє Мінцифри, запустили ШІ-асистентів на порталі Дія. Бізнес, які стануть персональними бізнес-помічниками. ШІ уточнить запит, формує індивідуальну добірку матеріалів, сервісів і програм, що підтримуються, та підкаже наступні кроки.
Ціна оренди 1-кімнатних квартир в Україні
Як свідчить інфографіка ОLХ,майже у усіх великих містах України переписали вартість оренди 1-кімнатних квартир. Найбільше здорожчала оренда в Одесі та Харкові.
🌁До речі, дистанційне придбання нерухомості в Дубаї вже стало звичною практикою для іноземних інвесторів, але за зовнішньою простотою цього процесу ховається чимало нюансів. Як насправді працює інвестування без особистої присутності? Про це читайте у статті:
🏙️Як купити нерухомість у Дубаї дистанційно: гайд для інвестора
Ключова умова для скасування воєнного стану
Воєнний стан в Україні може бути скасований лише після отримання реальних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів.
  • ISW розкрив умови для завершення війни: росія вимагає більшого, ніж Україна.
Скільки українці будуть платити за електроенергію
З 1 січня 2026 року громадяни України платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії. Даний тариф буде тривати до 30 квітня наступного року. Про це повідомляється в рішенні Кабінету Міністрів.
ТОП-8 фактів та цифр ринку праці в 2025 році
У 2025 р. український бізнес продовжив своє відновлення. Про продовження роботи у повному обсязі говорять 91% компаній. Це на 5% більше, ніж минулого року. 8% працюють частково, але планують поновити роботу.
Хто отримає доплату до пенсії в 2026 році
Хто зможе отримати додаткові гроші до пенсії, та яким буде розмір надбавок у 2026 році? Про це розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
З магазинів зникнуть популярні товари з 1 січня 2026
З 1 січня Україна перестане використовувати назви деяких алкогольних продуктів, тому їхні назви зникнуть з полиць магазинів. Зокрема, не буде таких назв, як «коньяк», «шампанське», «портвейн», «херес».
В яких країнах ЄС соціальні виплати українцям скорочують
Грошова допомога українцям за кордоном змінилася практично повсюди. Вона або стала меншою, або ж деякі країни скасували їх взагалі. Детально про стан в різних країнах ЄС читайте тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийПенсіяКвартира
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems