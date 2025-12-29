День фінансів: виплати військовим, умова скасування воєнного стану, доплата до пенсії в 2026 році Сьогодні 17:33

У понеділок, 29 грудня ми розбирались, які виплати отримують військові у 2026 році. Про це читайте у новій статті:

Цифрові помічники для підприємців

ШІ уточнить запит, формує індивідуальну добірку матеріалів, сервісів і програм, що підтримуються, та підкаже наступні кроки. Як повідомляє Мінцифри, запустили ШІ-асистенті в на порталі Дія. Бізнес, які стануть персональними бізнес-помічниками.ШІ уточнить запит, формує індивідуальну добірку матеріалів, сервісів і програм, що підтримуються, та підкаже наступні кроки.

Ціна оренди 1-кімнатних квартир в Україні

Як свідчить інфографіка ОLХ, майже у усіх великих містах України переписали вартість оренди 1-кімнатних квартир. Найбільше здорожчала оренда в Одесі та Харкові.

🌁До речі, дистанційне придбання нерухомості в Дубаї вже стало звичною практикою для іноземних інвесторів, але за зовнішньою простотою цього процесу ховається чимало нюансів. Як насправді працює інвестування без особистої присутності? Про це читайте у статті:

Ключова умова для скасування воєнного стану

Воєнний стан в Україні може бути скасований лише після отримання реальних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів.

Також в ЄС прокоментували переговори про «мирний план».

ISW розкрив умови для завершення війни: росія вимагає більшого, ніж Україна.

Скільки українці будуть платити за електроенергію

Про це З 1 січня 2026 року громадяни України платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год електроенергії. Даний тариф буде тривати до 30 квітня наступного року.Про це повідомляється в рішенні Кабінету Міністрів.

ТОП-8 фактів та цифр ринку праці в 2025 році

У 2025 р. український бізнес продовжив своє відновлення. Про продовження роботи у повному обсязі говорять 91% компаній. Це на 5% більше, ніж минулого року. 8% працюють частково, але планують поновити роботу.

Хто отримає доплату до пенсії в 2026 році

Про це Хто зможе отримати додаткові гроші до пенсії, та яким буде розмір надбавок у 2026 році?Про це розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

З магазинів зникнуть популярні товари з 1 січня 2026

З 1 січня Україна перестане використовувати назви деяких алкогольних продуктів, тому їхні назви зникнуть з полиць магазинів. Зокрема, не буде таких назв, як «коньяк», «шампанське», «портвейн», «херес».

В яких країнах ЄС соціальні виплати українцям скорочують

Грошова допомога українцям за кордоном змінилася практично повсюди. Вона або стала меншою, або ж деякі країни скасували їх взагалі. Детально про стан в різних країнах ЄС читайте тут.

