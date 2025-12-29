В ЄС прокоментували переговори про «мирний план» Сьогодні 10:00

В ЄС прокоментували переговори про «мирний план»

Європейські лідери позитивно оцінили підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і їх телефонну розмову за участі лідерів країн Європи.

Про це пише «І нтерфакс-Україна » з посиланням на заяви європейських лідерів у соцмережах

Деталі: Лідери наголосили на необхідності спільних зусиль для досягнення справедливого і міцного миру та посилення тиску на росію.

Після закритої переговорної частини української та американської делегацій у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида, США) Зеленський і Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами.

Про склад учасників повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що до розмови долучилися президенти Франції Емманюель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегії Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «Дзвінок тривав більше години. Ми обговорили конкретні кроки, як покласти край війні. Ми всі працюємо над справедливим і міцним миром», — написав Стубб в соцмережі Х

Президент Польщі Кароль Навроцький, за інформацією Канцелярії президента, під час відеоконференції підкреслив тверду прихильність президента США до мирного процесу та наголосив, що від початку повномасштабної агресії РФ аеропорт Жешув-Ясьонка слугував хабом для понад 90% допомоги Україні.

«Позиція Польщі під час підписання мирної угоди матиме вирішальне значення. Сьогоднішня розмова демонструє, що всі домовленості про мир і безпеку в регіоні повинні бути досягнуті між усіма зацікавленими сторонами. Рішучість американської сторони та єдність позиції європейських країн дає реальний шанс на припинення війни, спричиненої Російською Федерацією», — зазначено в повідомленні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про позитивні результати розмови і «помітний прогрес».

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін також привітав досягнутий прогрес. «Я вітаю прогрес у мирних переговорах в Україні, про які говорили президенти Трамп і Зеленський сьогодні ввечері у Флориді. Я твердо сподіваюся, що це буде побудовано в майбутньому, щоб забезпечити припинення вогню», — також привітав досягнутий прогрес. «Я вітаю прогрес у мирних переговорах в Україні, про які говорили президенти Трамп і Зеленський сьогодні ввечері у Флориді. Я твердо сподіваюся, що це буде побудовано в майбутньому, щоб забезпечити припинення вогню», — написав він.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф зазначив, що позитивні сигнали зі США мають бути підтверджені діями з боку Росії. «Тепер Росія повинна показати, що вони дійсно хочуть зупинити цю війну і що вони хочуть серйозно вести переговори про справедливий і міцний мир. Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією», — наголосив він у зазначив, що позитивні сигнали зі США мають бути підтверджені діями з боку Росії. «Тепер Росія повинна показати, що вони дійсно хочуть зупинити цю війну і що вони хочуть серйозно вести переговори про справедливий і міцний мир. Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією», — наголосив він у дописі , оприлюдненому в соцмережі Х за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Мар-а-Лаго.

Глава МЗС Нідерландів Девід ван Віл Міністри закордонних справ європейських країн також підтвердили підтримку України. повідомив про подальші кроки на мирних переговорах у Маямі та підкреслив необхідність посилення тиску на рф.

«Нідерланди продовжують підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією та за міцний мир. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб покласти край її війні», — зазначив він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підсумки зустрічі Зеленського і Трампа оптимістичними. «Україна хоче миру. Росія веде загарбницьку війну вже понад 1400 днів. Ми повинні змусити путіна до миру за допомогою економічних санкцій та сили української оборони», — заявив він. назвав підсумки зустрічі Зеленського і Трампа оптимістичними. «Україна хоче миру. Росія веде загарбницьку війну вже понад 1400 днів. Ми повинні змусити путіна до миру за допомогою економічних санкцій та сили української оборони», — заявив він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.