Toyota планує виробити понад 10 мільйонів авто наступного року — ЗМІ Сьогодні 02:05 — Технології&Авто

Toyota планує виробити понад 10 мільйонів авто наступного року — ЗМІ

Японська автомобілебудівна компанія Toyota планує випустити понад 10 млн автомобілів на своїх заводах по всьому світу в 2026 році. Це близько до рекордного показника для японського автовиробника.

Про це повідомляє NHK із посиланням на проінформованих співрозмовників.

Читайте також Toyota показала електричний Urban Cruiser (фото)

За словами джерел, Toyota передала цей виробничий план своїм постачальникам. Річний обсяг виробництва компанії у 2023 році перевищив 10,03 млн автомобілів — це історичний максимум.

Зазначається, що попри американські мита, Toyota ставить собі амбітні цілі.

У США спостерігається стійкий попит на гібридні автомобілі компанії, хоча очікується уповільнення продажу повністю електричних автомобілів.

Цільовий показник у 10 млн включає близько 3,5 млн автомобілів, які будуть вироблені в Японії.

Читайте також Toyota презентувала два екстремальні суперкари (фото)

Ця цифра перевищує щорічний цільовий показник у 3 млн, який, за словами представників компанії Toyota, необхідний для збереження робочих місць та навчання персоналу в Японії.

Аналітики вважають, що, окрім американських мит, автомобільна промисловість стикається з низкою негативних ризиків.

До таких ризиків належать можливі проблеми з постачанням напівпровідників та невизначеність щодо попиту в Китаї.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.