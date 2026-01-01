Toyota планує виробити понад 10 мільйонів авто наступного року — ЗМІ
Японська автомобілебудівна компанія Toyota планує випустити понад 10 млн автомобілів на своїх заводах по всьому світу в 2026 році. Це близько до рекордного показника для японського автовиробника.
Про це повідомляє NHK із посиланням на проінформованих співрозмовників.
Читайте також
За словами джерел, Toyota передала цей виробничий план своїм постачальникам. Річний обсяг виробництва компанії у 2023 році перевищив 10,03 млн автомобілів — це історичний максимум.
Зазначається, що попри американські мита, Toyota ставить собі амбітні цілі.
У США спостерігається стійкий попит на гібридні автомобілі компанії, хоча очікується уповільнення продажу повністю електричних автомобілів.
Цільовий показник у 10 млн включає близько 3,5 млн автомобілів, які будуть вироблені в Японії.
Ця цифра перевищує щорічний цільовий показник у 3 млн, який, за словами представників компанії Toyota, необхідний для збереження робочих місць та навчання персоналу в Японії.
Аналітики вважають, що, окрім американських мит, автомобільна промисловість стикається з низкою негативних ризиків.
До таких ризиків належать можливі проблеми з постачанням напівпровідників та невизначеність щодо попиту в Китаї.
Поділитися новиною
Також за темою
Яким буде розвиток ШІ у 2026-му: три найреалістичніші напрями
Toyota планує виробити понад 10 мільйонів авто наступного року — ЗМІ
Samsung анонсувала нові бездротові колонки Music Studio (фото)
Які моделі авто знімуть з виробництва у 2026 році
Як оформити індивідуальні номерні знаки з графічним елементом
Коли страхова компанія може висунути регресну вимогу