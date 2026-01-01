0 800 307 555
укр
Xiaomi представила нові бездротові навушники Xiaomi Buds 6 (фото)

Технології&Авто
17
Xiaomi офіційно представила Xiaomi Buds 6 — свої нові флагманські бездротові навушники з напіввкладною конструкцією. Інженери намагалися сумістити комфортне носіння, невелику вагу і тривалий час автономної роботи.
Про це пише gizmochina.
Кожен навушник важить приблизно 4,4 г. Компанія використала біоміметичну вигнуту форму для кращої посадки під час тривалого носіння.
Ніжка навушника стала на 12% вужчою, ніж у Xiaomi Buds 5, звуковий канал тепер на 11,3% тонший, а площу контакту з вухом збільшили на 8,8%, щоб рівномірніше розподіляти тиск і зменшити втому під час довгого прослуховування.
Навушники Xiaomi Buds 6 отримали кастомний динамічний драйвер із потрійною магнітною системою.
Він використовує позолочену 24K діафрагму, що забезпечує покращення чутливості низьких частот на 40% і високих частот на 30%. Навушники відтворюють звук у діапазоні від 16 Гц до 40 кГц.
Xiaomi налаштовувала Buds 6 разом із командою Harman Golden Ear. Користувачам доступні профіль Harman AudioEFX для більш чіткої передачі голосу та режим Master, який додає тепліше звучання і глибші баси.
Також є пресети еквалайзера та ручне налаштування через застосунок Xiaomi Earbuds. Навушники підтримують аудіо 24 біт / 48 кГц із бітрейтом до 2,1 Мбіт/с, кодеки SBC, AAC, aptX Adaptive та aptX Lossless, а також сертифікації Snapdragon Sound і Hi-Res Audio Wireless.
Buds 6 оснащені активним шумозаглушенням і ШІ-системою з трьома мікрофонами. Xiaomi заявляє, що система ефективно працює навіть за вітру до 12 м/с. Просторове аудіо з вбудованим відстеженням рухів голови створює ефект об’ємного звучання без додаткового обладнання.
Навушники підтримують незалежний запис звуку як через самі навушники, так і через кейс — навіть у закритому стані.
Під час підключення до сумісних пристроїв Xiaomi доступні функції транскрипції в реальному часі, ШІ-резюме, переклад під час особистої розмови та синхронний переклад.
Також передбачена підтримка Xiaomi Find і Apple Find My для пошуку навушників.
Самі навушники Xiaomi Buds 6 забезпечують до 6 годин відтворення без ANC і до 35 годин разом із кейсом. З увімкненим шумозаглушенням час роботи становить до 3,5 години, а з кейсом — до 20 годин.
Заряджання відбувається через USB-C. Зарядний кейс має компактну, заокруглену форму. Новинка має рівень захисту від пилу та вологи за стандартом IP54.

Вартість

Ціна Xiaomi Buds 6 становить 699 юанів ($99). Модель доступна у чотирьох кольорах: Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold та Moon Shadow Black. Версія Nebula Purple вирізняється спеціальним відбивним покриттям, яке надає кейсу більш преміального вигляду.
За матеріалами:
ITC.ua
Payment systems