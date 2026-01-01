Xiaomi представила нові бездротові навушники Xiaomi Buds 6 (фото)
Xiaomi офіційно представила Xiaomi Buds 6 — свої нові флагманські бездротові навушники з напіввкладною конструкцією. Інженери намагалися сумістити комфортне носіння, невелику вагу і тривалий час автономної роботи.
Кожен навушник важить приблизно 4,4 г. Компанія використала біоміметичну вигнуту форму для кращої посадки під час тривалого носіння.
Ніжка навушника стала на 12% вужчою, ніж у Xiaomi Buds 5, звуковий канал тепер на 11,3% тонший, а площу контакту з вухом збільшили на 8,8%, щоб рівномірніше розподіляти тиск і зменшити втому під час довгого прослуховування.
Навушники Xiaomi Buds 6 отримали кастомний динамічний драйвер із потрійною магнітною системою.
Він використовує позолочену 24K діафрагму, що забезпечує покращення чутливості низьких частот на 40% і високих частот на 30%. Навушники відтворюють звук у діапазоні від 16 Гц до 40 кГц.
Xiaomi налаштовувала Buds 6 разом із командою Harman Golden Ear. Користувачам доступні профіль Harman AudioEFX для більш чіткої передачі голосу та режим Master, який додає тепліше звучання і глибші баси.
Також є пресети еквалайзера та ручне налаштування через застосунок Xiaomi Earbuds. Навушники підтримують аудіо 24 біт / 48 кГц із бітрейтом до 2,1 Мбіт/с, кодеки SBC, AAC, aptX Adaptive та aptX Lossless, а також сертифікації Snapdragon Sound і Hi-Res Audio Wireless.
Buds 6 оснащені активним шумозаглушенням і ШІ-системою з трьома мікрофонами. Xiaomi заявляє, що система ефективно працює навіть за вітру до 12 м/с. Просторове аудіо з вбудованим відстеженням рухів голови створює ефект об’ємного звучання без додаткового обладнання.
Навушники підтримують незалежний запис звуку як через самі навушники, так і через кейс — навіть у закритому стані.
Під час підключення до сумісних пристроїв Xiaomi доступні функції транскрипції в реальному часі, ШІ-резюме, переклад під час особистої розмови та синхронний переклад.
Також передбачена підтримка Xiaomi Find і Apple Find My для пошуку навушників.
Самі навушники Xiaomi Buds 6 забезпечують до 6 годин відтворення без ANC і до 35 годин разом із кейсом. З увімкненим шумозаглушенням час роботи становить до 3,5 години, а з кейсом — до 20 годин.
Заряджання відбувається через USB-C. Зарядний кейс має компактну, заокруглену форму. Новинка має рівень захисту від пилу та вологи за стандартом IP54.
Вартість
Ціна Xiaomi Buds 6 становить 699 юанів ($99). Модель доступна у чотирьох кольорах: Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold та Moon Shadow Black. Версія Nebula Purple вирізняється спеціальним відбивним покриттям, яке надає кейсу більш преміального вигляду.
