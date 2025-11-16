Motorola представила доступні навушники Moto Buds Bass з ANC Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

Motorola представила доступні навушники Moto Buds Bass з ANC

Компанія Motorola анонсувала нові бездротові навушники Moto Buds Bass — бюджетну модель з активним шумопоглинанням, фокусом на басах і сертифікацією Hi-Res Audio.

Навушники отримали систему Dynamic Active Noise Cancellation з ізоляцією до 50 дБ, а також три мікрофони з технологією CrystalTalk AI, яка знижує фоновий шум і вітер.

Характеристики навушників Motorola Moto Buds Bass

Moto Buds Bass оснащені 12,4-мм динамічними драйверами, що забезпечують покращене відтворення низьких частот, і мають водовідштовхувальний корпус, здатний витримувати бризки та дощ.

Читайте також Anker представила бездротові навушники з ШІ та перекладом

Користувач може вручну обрати рівень шумопоглинання або активувати прозорий режим, який пропускає зовнішні звуки.

Акумулятор забезпечує до 9 годин роботи без ANC або близько 6 годин з активним шумопоглинанням. Загальна автономність навушників з кейсом — до 43 годин. Підтримується швидке заряджання: 10 хвилин підживлення дають до 2 годин відтворення.

Підключення й налаштування здійснюються через застосунок Moto Buds, який дозволяє персоналізувати керування та параметри шумопоглинання. Для роботи потрібен смартфон з Android 12 або новішою версією ОС.

Moto Buds Bass доступні у трьох кольорах: PANTONE Dark Shadow, PANTONE Blue Jewel і PANTONE Posy Green. У Європі навушники коштують €59.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.