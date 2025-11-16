0 800 307 555
Motorola представила доступні навушники Moto Buds Bass з ANC

Компанія Motorola анонсувала нові бездротові навушники Moto Buds Bass — бюджетну модель з активним шумопоглинанням, фокусом на басах і сертифікацією Hi-Res Audio.
Навушники отримали систему Dynamic Active Noise Cancellation з ізоляцією до 50 дБ, а також три мікрофони з технологією CrystalTalk AI, яка знижує фоновий шум і вітер.

Характеристики навушників Motorola Moto Buds Bass

Moto Buds Bass оснащені 12,4-мм динамічними драйверами, що забезпечують покращене відтворення низьких частот, і мають водовідштовхувальний корпус, здатний витримувати бризки та дощ.
Користувач може вручну обрати рівень шумопоглинання або активувати прозорий режим, який пропускає зовнішні звуки.
Акумулятор забезпечує до 9 годин роботи без ANC або близько 6 годин з активним шумопоглинанням. Загальна автономність навушників з кейсом — до 43 годин. Підтримується швидке заряджання: 10 хвилин підживлення дають до 2 годин відтворення.
Підключення й налаштування здійснюються через застосунок Moto Buds, який дозволяє персоналізувати керування та параметри шумопоглинання. Для роботи потрібен смартфон з Android 12 або новішою версією ОС.
Moto Buds Bass доступні у трьох кольорах: PANTONE Dark Shadow, PANTONE Blue Jewel і PANTONE Posy Green. У Європі навушники коштують €59.
