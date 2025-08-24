Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото) — Finance.ua

Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото) Сьогодні 03:26 — Технології&Авто

Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)

Samsung представила нові навушники Galaxy Buds 3 FE, які вважаються бюджетнішою моделлю у лінійці компанії, однак цього разу коштують на $50 більше, ніж попередня версія — $149,99. Новинки з новим дизайну надійдуть у продаж 5 вересня у сірому та чорному кольорах.

Про це пише The Verge.

Перше, що впадає в очі, — це оновлений дизайн Buds 3 FE у порівнянні з торішньою моделлю.

Samsung вирішила поширити дизайн преміальних Galaxy Buds на свої дешевші навушники, які тепер більше нагадають AirPods.

Однак дизайн — це не єдині зміни, яких зазнав новий продукт компанії.

Вищу вартість навушників можна пояснити кращим звуком та більшим у порівнянні з минулим поколінням динаміком.

Заодно Samsung додала покращене активне шумозаглушення (ANC) разом для зменшення навколишнього шуму.

З ввімкненим ANC нові Buds 3 FE можуть дати до 6 годин прослуховування музики, та до 8,5 з вимкненим ANC. Підзарядка від кейсу забезпечить ще 24 або 30 годин музики.

Якщо використовувати навушники для розмови, то їх вистачить на 4 години на одному заряді, або на 18 з підзарядкою від кейса.

Серед інших функцій нових навушників є швидкий доступ до функцій Galaxy AI на смартфонах Samsung.

Buds 3 FE тепер вміють автоматично перемикатися між пристроями Galaxy, мають підтримку Find My Earbuds та функцію Crystal Clear Call для кращого досвіду під час дзвінків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.