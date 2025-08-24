Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)

Технології&Авто
6
Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
Samsung представила нові навушники Galaxy Buds 3 FE, які вважаються бюджетнішою моделлю у лінійці компанії, однак цього разу коштують на $50 більше, ніж попередня версія — $149,99. Новинки з новим дизайну надійдуть у продаж 5 вересня у сірому та чорному кольорах.
Про це пише The Verge.
Перше, що впадає в очі, — це оновлений дизайн Buds 3 FE у порівнянні з торішньою моделлю.
Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
Samsung вирішила поширити дизайн преміальних Galaxy Buds на свої дешевші навушники, які тепер більше нагадають AirPods.
Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
Однак дизайн — це не єдині зміни, яких зазнав новий продукт компанії.
Вищу вартість навушників можна пояснити кращим звуком та більшим у порівнянні з минулим поколінням динаміком.
Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
Заодно Samsung додала покращене активне шумозаглушення (ANC) разом для зменшення навколишнього шуму.
Samsung представила «дешевші» навушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
З ввімкненим ANC нові Buds 3 FE можуть дати до 6 годин прослуховування музики, та до 8,5 з вимкненим ANC. Підзарядка від кейсу забезпечить ще 24 або 30 годин музики.
Якщо використовувати навушники для розмови, то їх вистачить на 4 години на одному заряді, або на 18 з підзарядкою від кейса.
Серед інших функцій нових навушників є швидкий доступ до функцій Galaxy AI на смартфонах Samsung.
Buds 3 FE тепер вміють автоматично перемикатися між пристроями Galaxy, мають підтримку Find My Earbuds та функцію Crystal Clear Call для кращого досвіду під час дзвінків.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems