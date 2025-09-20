Anker представила бездротові навушники з ШІ та перекладом
Apple відключила функцію Live Translation в AirPods для користувачів ЄС через вимоги регуляторів щодо безпеки та прозорості. Компанія не стала доводити відповідність сервісу нормам і просто заблокувала його. Тим часом Anker вже представила власні бездротові навушники з ШІ-перекладом.
Про це пише notebookcheck.
Бездротові навушники soundcore AeroFit 2 AI Assistant вже з’явилися в європейських онлайн-рітейлерів.
Це оновлена версія AeroFit 2, що вийшла у 2024 році. Зовні вони зберегли дизайн попередника, але отримали розширений набір функцій на базі штучного інтелекту.
Як працюють навушники
У магазині Amazon у низці європейських країн зазначено, що soundcore AeroFit 2 AI Assistant підтримують голосові команди для керування гучністю та іншими параметрами без рук.
Вбудований асистент може відповідати на запитання й виконувати пошук у реальному часі. Крім того, збережено одну з найцікавіших можливостей попередньої моделі — живий переклад голосу.
Навушники здатні працювати зі 100 мовами: вони захоплюють голос користувача, а застосунок миттєво відтворює переклад, або ж навпаки — перетворює іноземну мову на зрозумілу власнику.
З погляду апаратної частини модель отримала регульовані завушні кріплення для зручної посадки, а також 20×11,5 мм овальну діафрагму із технологією Bass Turbo для потужнішого звучання низьких частот.
Є підтримка Hi-Res Audio та кодеків LDAC, що забезпечує якісну передачу музики навіть у бездротовому форматі.
Новинка вже доступна для попереднього замовлення у зеленому кольорі у таких країнах, як Іспанія та Німеччина, за ціною €149,99.
