Anker представила навушники для сну з активним шумозаглушенням — Finance.ua
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Anker представила навушники для сну з активним шумозаглушенням

Технології&Авто
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Anker представила навушники для сну з активним шумозаглушенням
Anker представила навушники для сну з активним шумозаглушенням
Anker оновила серію бездротових навушників для сну — нова модель Soundcore Sleep A30 вперше отримала функцію активного шумозаглушення. Навушники блокують зовнішні шуми до 30 дБ та коштуватимуть $229.

Вартість навушників

Як і попередні моделі, A30 доступні для передзамовлення через кампанію на Kickstarter.
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Перші покупці можуть придбати їх за зниженою ціною $139. У продажу навушники з’являться в серпні 2025 року.
Модель стала на 7% компактнішою за торішню Sleep A20, що має забезпечити комфортний сон навіть для тих, хто спить на боці.
Anker представила навушники для сну з активним шумозаглушенням
У комплекті — насадки з силікону та піни різних розмірів, а також три типи фіксуючих вушних «крилець».
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Через додаткові мікрофони автономність знизилась: до 9 годин при прослуховуванні збережених звуків або 6,5 годин при прослуховуванні зі смартфону.
Чохол забезпечує до 45 годин роботи, залежно від режиму використання.
Anker представила навушники для сну з активним шумозаглушенням
Чохол також оснащений функцією Adaptive Snore Masking — він виявляє хропіння поруч і передає в навушники маскуючий шум.
Крім того, Sleep A30 мають функції відстеження сну та пози під час сну, функцію будильника та можливість знайти навушник, якщо той загубився вночі.
За матеріалами:
mezha.media
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