Екстремальний китайський електромобіль розігнався майже до 500 км/год (відео)

Під керуванням німецького гонщика Марка Бассенга Yangwang U9 Xtreme розвинув неймовірну швидкість 496,22 км/год на високошвидкісному овальному треку ATP Papenburg. У BYD заявляють, що це рекорд серед серійних автомобілів, але є нюанс.
Формально, щоб відповідати терміну «серійний», автомобіль має бути призначений для особистого користування, доступний у продажу та дозволений для руху дорогами загального користування, а також продаватися на ринках більш ніж однієї країни.
Однак Yangwang U9 Xtreme наразі доступний лише в Китаї. Загалом випущено 30 таких автомобілів. Більше того, автомобіль, який брав участь у заїзді, був попередньо модифікований, хоча й дуже схожий на серійну модель.
Також у виданні зазначили, що заїзд не був двонаправленим. Для реєстрації офіційного рекорду швидкості необхідно, щоб автомобіль проїхав відрізок на максимальній швидкості в обох напрямках.
Нагадаємо, що Yangwang U9 Xtreme оснащений 4 електродвигунами сумарною потужністю понад 3000 к.с. Він важить 2 480 кг і постачається з гоночними шинами GitiSport e·GTR2 PRO.