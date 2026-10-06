Екстремальний китайський електромобіль розігнався майже до 500 км/год (відео)

Трасовий електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme від китайської компанії BYD побив рекорд швидкості, розігнавшись майже до 500 км/год.

Про це пише Supercar Blondie

Під керуванням німецького гонщика Марка Бассенга Yangwang U9 Xtreme розвинув неймовірну швидкість 496,22 км/год на високошвидкісному овальному треку ATP Papenburg. У BYD заявляють, що це рекорд серед серійних автомобілів, але є нюанс.

Формально, щоб відповідати терміну «серійний», автомобіль має бути призначений для особистого користування, доступний у продажу та дозволений для руху дорогами загального користування, а також продаватися на ринках більш ніж однієї країни.

Однак Yangwang U9 Xtreme наразі доступний лише в Китаї. Загалом випущено 30 таких автомобілів. Більше того, автомобіль, який брав участь у заїзді, був попередньо модифікований, хоча й дуже схожий на серійну модель.

Також у виданні зазначили, що заїзд не був двонаправленим. Для реєстрації офіційного рекорду швидкості необхідно, щоб автомобіль проїхав відрізок на максимальній швидкості в обох напрямках.