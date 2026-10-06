OpenAI показуватиме рекламу під час генерації зображень у ChatGPT

Користувачі ChatGPT, які не мають платної підписки, незабаром можуть побачити рекламу прямо під час створення зображень. OpenAI почне тестувати новий формат у США вже в жовтні.

Про це йдеться в оголошення компанії OpenAI.

Рекламні банери з’являтимуться безпосередньо під індикатором виконання, поки ChatGPT генерує зображення. При цьому реклама буде чітко відокремлена від створеної картинки.

За даними OpenAI, ChatGPT щотижня використовують близько 1,2 млрд людей. Запуск реклами має стати додатковим способом монетизації сервісу, зокрема для користувачів, які не оформлюють платну підписку.

Де показуватимуть рекламу

Новий формат спочатку тестуватимуть саме під час генерації зображень. В OpenAI наголошують, що рекламні оголошення не будуть пов’язані зі змістом картинки, яку створює користувач.

Також реклама не повинна впливати на відповіді ChatGPT. Компанія зазначає, що оголошення залишатимуться окремими від основного контенту сервісу.

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OpenAI разом із DoubleVerify та Integral Ad Science розробляє механізми для оцінки контексту розмов. Вони мають допомагати не показувати рекламу під час обговорення емоційно чутливих, делікатних або особистих тем.

При цьому незалежні партнери зможуть оцінювати дотримання стандартів безпеки реклами в контрольованому середовищі без доступу до приватних розмов користувачів.

Як OpenAI відстежуватиме ефективність реклами

Разом із запуском нового формату компанія розширює інструменти для вимірювання результатів рекламних кампаній. Зокрема, OpenAI співпрацює з платформами, які дозволяють відстежувати переходи на сайти та покупки після взаємодії з рекламою в ChatGPT.

Серед партнерів компанія називає AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, Kochava, Branch та інші платформи. Також OpenAI інтегрує ChatGPT Ads із сервісами Hightouch, Tealium і LiveRamp для роботи з даними про конверсії.