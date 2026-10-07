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TikTok тестує ШІ-консультанта та покупки в один клік

Технології&Авто
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TikTok тестує ШІ-консультанта та покупки в один клік
TikTok тестує ШІ-консультанта та покупки в один клік
TikTok почав тестувати нові інструменти для покупок — Shopping Assistant на основі штучного інтелекту та функцію оформлення замовлень Buy Direct. Вони дають змогу користувачам отримувати інформацію про товари та купувати їх, не залишаючи застосунок.
Про це повідомляє TechCrunch.

Як працюватиме Shopping Assistant

Shopping Assistant з’являється у вбудованому браузері TikTok під час перегляду товару. Користувач може запитати помічника про характеристики, розміри, кольори, наявність і доставлення. Відповіді формуються на основі інформації, яку надав продавець, а ШІ враховує контекст попередніх запитань.

Як працюватиме Buy Direct

Buy Direct дозволяє оформити замовлення безпосередньо зі стрічки «Для вас». Для покупки в один клік сервіс використовує збережені платіжні дані та адресу, а відстежувати замовлення можна всередині TikTok. При цьому продавець залишається стороною, яка юридично проводить угоду.
Для роботи Buy Direct магазину необхідно підтримувати Universal Commerce Protocol — стандарт обміну даними між продавцями та ШІ-агентами. TikTok створює нові функції разом із Salesforce, Shopify, Shoplazza, Stripe та іншими партнерами.

TikTok поки тестує нові функції

Shopping Assistant і Buy Direct поки не стали загальнодоступними. TikTok надає їх лише окремим рекламодавцям у межах тестування та не називає дату повноцінного запуску. Про доступність функцій в Україні компанія також не повідомляла.
Нові інструменти працюватимуть не лише в TikTok Shop, а й у звичайній стрічці та рекламі брендів. За оцінкою eMarketer, 2025 року продажі через TikTok Shop у США досягли $15,8 млрд, що становить близько 18% американського ринку соціальної комерції.
Покупки за допомогою ШІ-агентів уже викликають занепокоєння банків, оскільки залишається незрозумілим, хто відповідатиме за неправильне замовлення або несанкціонований платіж.
За матеріалами:
mezha.media
ШІ
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